Sindicato policial SUP agradece a militares la cesión de sus camas a policías en Ceuta

Madrid, 5 oct (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha agradecido este lunes a los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Ceuta que hayan cedido sus alojamientos, camarotes y camas a los policías nacionales desplazados a la ciudad.
En un comunicado, el SUP ha reconocido públicamente "el compañerismo y la solidaridad" a los militares, con un gesto que califican de "ejemplar".
PUBLICIDAD
"Policías y militares están demostrando estos días en Ceuta que, cuando las circunstancias lo exigen, el compañerismo va mucho más allá del uniforme que cada uno viste", agrega el sindicato en el comunicado. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Científicos descubren cómo se apagan las placas tectónicas y adelantan que una subducción del Pacífico perderá 75 kilómetros: “Su extinción requiere un accidente tectónico”
El equipo del geofísico Brandon Shuck ha logrado fotografiar y cartografiar en tres dimensiones el proceso que atraviesa una zona de subducción
Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas
El 50% de los varones tiene o ha tenido algún producto de inversión, frente al 28% de las mujeres, pero solo uno de cada diez considera altos sus conocimientos financieros
Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 6 de octubre: José Luis reclamará su título y Alejo y Luisa se propondrán desenmascarar a Manuela
Victoria y Mercedes lanzarán a Enriqueta una oferta en el próximo capítulo de ‘Valle Salvaje’
Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once
Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes
La Agencia Tributaria transferirá 5.000 euros a los trabajadores por cuenta propia y entre 10.000 y 150.000 euros a las sociedades que cumplan los requisitos
MÁS NOTICIAS