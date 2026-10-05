Sindicato policial SUP agradece a militares la cesión de sus camas a policías en Ceuta

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Madrid, 5 oct (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha agradecido este lunes a los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Ceuta que hayan cedido sus alojamientos, camarotes y camas a los policías nacionales desplazados a la ciudad.

En un comunicado, el SUP ha reconocido públicamente "el compañerismo y la solidaridad" a los militares, con un gesto que califican de "ejemplar".

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"Policías y militares están demostrando estos días en Ceuta que, cuando las circunstancias lo exigen, el compañerismo va mucho más allá del uniforme que cada uno viste", agrega el sindicato en el comunicado. EFE