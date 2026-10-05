Page espera que las elecciones dejen un escenario de "grandes consensos" en España

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Guadalajara, 5 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, espera que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre dejen un escenario "estable" en España y que permita "los grandes consensos".

Así se ha expresado durante su intervención en la inauguración de las nuevas instalaciones CEOE-CEPYME en Guadalajara, donde ha trasladado su deseo de que España "amanezca con un escenario de mayor certidumbre" tras los comicios generales.

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El presidente de Castilla-La Mancha ha abogado por conjurarse "contra la confrontación irracional" y por desterrar "el frentismo barato que hace que tengamos que pelearnos por todo". EFE

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