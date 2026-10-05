Otegi defiende que el objetivo es "derrotar al bloque reaccionario" y que lo van a hacer "en las urnas"

05/10/2026 El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, preside la Ejecutiva de Hegoalde de EH Bildu, a 5 de octubre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). EH Bildu ha convocado esta reunión para analizar la situación política tras el adelanto electoral anunciado por Sánchez esta mañana. POLITICA Unanue - Europa Press

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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha resaltado que existe un "objetivo claro" en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre: "derrotar al bloque reaccionario y lo vamos a hacer en las urnas". Además, se ha mostrado convencido de que las izquierdas soberanistas van a "jugar un papel" en estas elecciones y ha resaltado que si, está en su mano, evitarán que gobierne el citado bloque reaccionario.

En una comparecencia en San Sebastián para valorar la convocatoria electoral anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que durante los últimos meses "ha habido muchas especulaciones" y ha considerado que "lo importante no es cuándo son, no es saber que hay elecciones el 29 de noviembre, sino para qué quiere el pueblo vasco, sus mayorías sociales y populares utilizar estas elecciones".

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"Nosotros tenemos muy claro para qué, pero ahora se ha superado la pantalla del cuándo y ahora todo el mundo está invitado a decir para qué", ha sostenido Otegi, quien ha instado a realizar un análisis sobre "qué se juega nuestro pueblo, no nuestra sigla, nuestro pueblo, en esta convocatoria electoral como país, como pueblo, como nación".

En ese sentido, ha recordado que en el último Congreso de EH Bildu votó una resolución de carácter estratégico en la que consideraban que "elecciones como las españolas deberían de servir, con un programa de mínimos, aunar el máximo de esfuerzos posibles de los que estamos a un lado de la raya, que son todos aquellos que estamos no en el lado del bloque reaccionario".

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Tras lamentar que "es una opción que nosotros lanzamos, no a un partido político, sino al conjunto de gentes de movimiento político y sindical que están a un lado de la raya, que ha sido desechada", ha considerado que "lo que toca ahora es ser lo más coherente posible con ese espíritu".

Así, ha afirmado que EH Bildu quiere utilizar estas elecciones, entre otras cosas, para "servir y para defender a la nación vasca y a sus grandes mayorías sociales" y ha considerado que en eso la coalición soberanista "tiene una ligera ventaja con respecto a otros".

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"Nosotros no vamos a decir qué vamos a hacer. Ya lo hemos hecho, lo hemos hecho hasta ahora y es defender a la nación vasca, defender los intereses de la mayoría social y parar a los fascistas, parar al bloque reaccionario. Eso es lo que vamos a hacer", ha remarcado.

RECORTES

Otegi ha asegurado que EH Bildu "no va a especular" porque "hay una línea trazada en el conjunto del planeta en el que están a un lado los que defendemos un modelo político y democrático concreto y están los que quieren, desde las élites económicas y políticas, imponer un modelo autoritario de recorte de libertades, de recorte de hechos sociales, de recorte de derechos nacionales".

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El dirigente de la coalición soberanista ha defendido el apoyo aportado al "gobierno de progreso" porque "parar el fascismo se hace 'gratis et amore' y la contrapartida de pararlo es que la gente, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, las naciones, las lenguas, salen ganando y aquí se trata de que salga ganando la gente, no una sigla política".

Además, ha querido lanzar un mensaje de "esperanza" ya que, según ha dicho, "el partido todavía hay que jugarlo y, desde luego, en Euskal Herria lo vamos a ganar. Eso es absolutamente indiscutible". En ese sentido, ha reiterado que su formación a seguir "defendiendo a los trabajadores de este país, a sus mayorías sociales y defender la nación vasca y evitar que el bloque reaccionario pueda gobernar". "Si está en nuestra mano, no sucederá", ha subrayado.

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Asimismo, ha resaltado que "nuestro marco nacional es Euskal Herria" y ha asegurado que "cualquiera que sea el color del gobierno en el Estado español, sus componentes en Euskal Herria son minoría política". "Por eso somos indepes, entre otras cosas, porque aquí hay una relación de fuerzas sustanciales diferente a las del Estado español", ha señalado.

El dirigente de EH Bildu ha alertado de que "el conjunto de Euskal Herria está en riesgo de ser gobernados, en el caso del Estado francés, por Marie Le Pen, si es que gana las elecciones. Todos nuestros territorios están amenazados de ser sometidos a gobiernos reaccionarios que van a menoscabar los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de las lenguas, de las naciones".

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DERROTAR EN LAS URNAS

"¿Y esa circunstancia por qué se da? Porque formamos parte del Estado español y francés, porque en un Parlamento Nacional de Euskal Herria la relación de fuerza sería otra, en nuestra República no habría opciones para la ultraderecha, y nuestro país tiene un objetivo claro el 29 de noviembre que es derrotar al bloque reaccionario y lo vamos a hacer en las urnas", ha sostenido.

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De esta manera, se ha mostrado convencido de que "se va a volver a demostrar que Euskal Herria es una nación y un marco nacional con valores políticos, democráticos, sociales e institucionales diferentes del resto del Estado". "No que seamos mejores o peores, somos distintos. Y no hay lugar a dudas, en Euskal Herria no gana el bloque reaccionario ni ahora, ni nunca", ha resaltado.

Finalmente, se ha referido a la manifestación convocada por EH Bildu para 14 de noviembre en Bilbao, "que va a coincidir prácticamente con el inicio de campaña", que va a ser "un gran acto masivo de defensa en el que vamos a levantar todas las banderas contra el bloque autoritario y una esperanza para el país".

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Preguntado por si EH Bildu volverá a presentarse en solitario en el Congreso o contempla una coalición, por ejemplo, con Esquerra Republicana, Arnaldo Otegi ha señalado que todavía no lo tienen decidido pero, sea cual sea la decisión, ha recordado que, durante estos años, "las izquierdas soberanistas hemos sostenido una ventana de oportunidades en el Estado español".

"No hay gobierno progresista en el Estado español sin izquierdas soberanistas y lo hacemos por responsabilidad. Ahora, alguien tiene que empezar a pensar en serio que eso también significa que parte del programa de las izquierdas soberanistas forma parte de un programa de transformación del Estado español. Y hablo de plurinacionalidad, respeto a las naciones, de una reforma democrática en profundidad de ese Estado, etcétera", ha concluido.