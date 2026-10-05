O’Mullony y Arroyo vuelven con Las Guerreras para los amistosos frente a Japón

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Madrid, 5 oct (EFE).- Joaquín Rocamora, entrenador de la selección española femenina de balonmano, reveló este lunes la lista de 18 convocadas para el doble amistoso que disputarán ante Japón, los días 22 y 24 de octubre en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava, con la vuelta de María O’Mullony y Carmen Arroyo.

Ambas jugadoras no pudieron participar en la concentración del pasado mes de septiembre debido a sendas lesiones, pero regresarán con el grupo para el doble enfrentamiento preparatorio al Europeo 2026 que se disputará de forma conjunta en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y República Checa, del 3 al 20 de diciembre.

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“Tenemos un objetivo claro, que es seguir preparándonos, seguir siendo mejores y seguir perfilando cuestiones de nuestro modelo de juego”, dijo Rocamora a la Real Federación Española de Balonmano.

Ambos partidos ante la selección nipona se jugarán en el Pabellón Municipal Macarena Aguilar y está previsto que Las Guerreras inicien su concentración el día 18 de octubre.

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Un grupo diferente de jugadoras también será concentrado el 15 de octubre, como parte del programa Proyecto 2029, en sesiones de entrenamiento tanto en el Pabellón Quijote Arena de Ciudad Real como en el Pabellón Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava.

Esta iniciativa, organizada por el Área Técnica de la Real Federación Española de Balonmano, tiene como objetivo continuar con el desarrollo y seguimiento de un grupo de jugadoras que forman parte del presente y futuro de la selección absoluta femenina.

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- La convocatoria para los amistosos la conforman:

Porteras: Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehervar KC) y Lucía Prades Ricondo (Bera Bera R.T.).

Centrales: Elba Álvarez Torrado (Bera Bera R.T.), Paola Bernabé Cobos (Club Balonmano Elche) y Eider Poles Olucha (C.B. Remudas Isla de Gran Canaria).

Laterales: María Prieto O’Mullony (MKS El Volt Lublin), Belén Rodríguez Lario (Club Balonmano Elche), Adriana Mallo Díaz (Club Balonmano Porriño), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera) y Danila Patricia So Delgado Pinto (CS Gloria Bistrita).

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Extremos: Maitane Echeverria Martínez (Bera Bera R.T.), Anne Erauskin Martínez (Bera Bera R.T.), Jennifer Gutiérrez Bermejo (CS Gloria Bistrita) y Lisa Oppedal Weichbrodt (Club Balonmano Elche).

Pivotes: Elisabet Cesáreo Romero (MKS Zaglebie Lubin), Lyndie Tchaptchet Defo (Metz Handball), Lysa Tchaptchet Defo (FTC Kovacs) y Kelly Nnonzie Fonkeng Mfotiog (Bera Bera R.T.). EFE

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