Los jesuitas expulsan al sacerdote Francesc Peris por abusos sexuales a menores

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La Compañía de Jesús ha informado este lunes de la expulsión del sacerdote Francesc Peris una vez concluido el proceso canónico en su contra por abusos sexuales cometidos contra menores, ha informado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

Como consecuencia de la gravedad de los hechos probados en ese proceso, el Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha decretado su expulsión del estado clerical y de la compañía.

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La decisión adoptada supone que Peris pierde todos los derechos, responsabilidades y funciones propias del estado clerical y queda excluido del ejercicio del ministerio sacerdotal.

La institución ha asegurado que "lamenta profundamente el mal causado y asume su responsabilidad moral e institucional por sus errores del pasado" y muestra su reconocimiento a las víctimas por haber tenido la valentía de denunciar los abusos sufridos, contribuyendo al esclarecimiento de la verdad.

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La Compañía ha señalado que el proceso penal canónico ha hallado "culpable" a Peris de varios delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo cometidos con menores (en este caso, abuso sexual) y que estos hechos ocurrieron, al menos, desde los años 70.

Como consecuencia se ha adoptado la pena más grave, como es la expulsión del estado clerical, de forma permanente, según establece el Derecho Canónico para este tipo de delitos.

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