Junts acusa a Sánchez de convocar elecciones por interés y reivindica haberse "plantado"

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Barcelona, 5 oct (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones por interés y ha reivindicado la estrategia de su partido tras tumbar los decretos de vivienda: "Somos los únicos que nos hemos plantado ante el radicalismo de los otros extremos".

"Ante la confrontación de las dos Españas a la que todos los otros se han dejado arrastrar, nosotros escogeremos siempre a Cataluña y a los catalanes", ha dicho este lunes en un vídeo remitido a los medios para valorar la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre.

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Nogueras ha sostenido que Sánchez ha usado "el dolor y sufrimiento de mucha gente" en un tema como la vivienda por intereses "electorales".

Según ella, lo ha hecho para "tapar su incapacidad de gobernar, porque no tiene mayoría", su "fracaso en las políticas migratorias" y los presuntos casos de corrupción en su entorno.

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"Estos tres motivos son suficientes para convocar elecciones mucho antes, tal y como desde Junts le pedíamos", ha expuesto Nogueras.

Ante la convocatoria electoral, ha asegurado, los catalanes deberán decidir "qué país" quieren.

"¿Queremos este modelo de país que nos arrastra al empobrecimiento, que nos ahoga a impuestos, que no da recursos para nuestras escuelas, hospitales, jóvenes, gente mayor y autónomos, o queremos romper definitivamente con todo esto y trabajar por la Cataluña que prospera y la que hace todo aquello que históricamente ha hecho para ser mejor o más fuerte?", se ha preguntado. EFE

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