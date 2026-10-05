El PSOE llama a votar "con V de vivienda" el 29N y el PP ve "por fin" el fin de Sánchez

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Madrid, 5 oct (EFE).- Todos los partidos han asegurado este lunes estar preparados para ir a las urnas el 29N, con el PSOE instando a votar "con V de vivienda" para una victoria progresista, frente al PP, que vislumbra "por fin" el final de los ocho años y medio de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

Sánchez ha hecho el anuncio de elecciones a primera hora de la mañana, tras un fin de semana de reflexión al hacer decaer el viernes la mayoría parlamentaria de derechas los dos decretos ley sobre vivienda.

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Enseguida han reaccionado los partidos para indicar que están listos para una contienda electoral anticipada, que afrontan todos con entusiasmo, pero que cada uno ha interpretado con diferente enfoque.

Desde las filas socialistas, el ministro de Transportes Óscar Puente ha resumido cuál será el campo de batalla: "Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva".

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También han puesto el foco en la vivienda, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López "frente la indignidad de los áticos, la dignidad de las calles", o la ministra portavoz, Elma Saiz, quien llama a votar "por lo que de verdad importa: vivienda, derechos, justicia social".

El PSOE, en un comunicado, atisba una campaña electoral para defender su modelo de ampliación de derechos frente a la "coalición de buitres" de PP y Vox.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "por fin decidirán los españoles", y ha acusado a Sánchez de pretender esparcir "el temor a la alternancia".

Feijóo ha señalado que la dicotomía será entre "un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país" e incluso que el reto de suceder a Sánchez solo es comparable al del inicio de la democracia tras la dictadura franquista.

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La expresión "por fin" como reacción no solo la ha subrayado Feijóo en su discurso, sino que el partido tenía preparado un vídeo, publicado en cuanto Sánchez anunció la convocatoria, en el que esas dos palabras aparecen en mayúsculas sobre una pantalla dividida.

El "POR" tiene a Feijóo sobre fondo azul y con vista alta, mientras el "FIN" tiene a Sánchez en rojo y con mirada hacia abajo.

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El líder de Vox, Santiago Abascal, en una declaración institucional en la sede del partido, ha alertado de riesgo de manipulación electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha exigido elecciones libres, limpias y sin violencia.

Abascal ha dicho que el adelanto electoral al 29 de noviembre es una noticia "excelente".

Minutos después del anuncio de Sánchez, Movimiento Sumar ha señalado en BlueSky: "Estamos listas y somos más".

Sumar tiene previsto ir a las urnas bajo la denominación Frente Amplio, junto a Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y otros partidos que se agreguen.

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Esos cuatro partidos originarios, en un comunicado conjunto, han vaticinado que serán "la llave de una mayoría nueva que dé solución" a la crisis de la vivienda, y han recordado que anunciarán sus candidaturas en un gran acto el 17 de octubre.

"Este 29 de noviembre salimos a defender el derecho a la vivienda frente a los especuladores", ha indicado Mónica García, líder de Más Madrid y ministra de Sanidad.

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El partido Comuns ha resumido que "el 29N votaremos entre especulación o vivienda digna", mientras que Enrique Santiago, de IU, ha subrayado: "A las urnas para luchar por que nadie pierda su casa".

Desde Podemos, su cabeza de cartel, Irene Montero, ha brindado al Frente Amplio la posibilidad de concurrir juntos a unas primarias abiertas, con el 14 y 15 de octubre como fecha.

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Desde Junts, han apuntado que están preparados y que Míriam Nogueras repetirá como candidata al Congreso.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que están listos "para defender Cataluña", y para "partirnos la cara para mejorar la vida de la gente", ha añadido.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha ido en la misma línea, al indicar que su partido no está "para defender bloques", sino los intereses de Euskadi.

Y EH Bildu ha confiado en una victoria de la izquierda en el Estado, para "cerrar las puertas a la derecha".

Otras reacciones destacadas han llegado de presidentes autonómicos, como la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien cree que Sánchez "se va porque ya no puede más", y el andaluz, Juanma Moreno, que ve al líder socialista "acorralado" por su situación judicial.

Por contra, el catalán, Salvador Illa, ha barruntado: "Cataluña estará con Pedro Sánchez. Ahora, más que nunca".

Desde Guadalajara, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha limitado a desear que tras las urnas quede un escenario "estable" en España y que permita "los grandes consensos".

Entre los activistas por la vivienda, como los acampados en Sol desde hace nueve días, al término de una manifestación en solidaridad con Maricarmen, una anciana desahuciada, la sensación tras la convocatoria electoral es "agridulce", han indicado a EFE.

Por un lado les da esperanza de una nueva mayoría parlamentaria que apruebe las medidas que anhelan, pero por otro lado temen una victoria de la derecha que las aleje más.

Una de sus maneras de presionar próximamente podría ser una huelga general, la cual no ha descartado apoyar este lunes el líder de la UGT, Pepe Álvarez, a quien no ha sorprendido el adelanto de las elecciones al Congreso y el Senado.

Desde la patronal CEOE han aplaudido el llamamiento a las urnas, que ven "más necesario que nunca". EFE

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