Barbón dice que España debe decidir entre proteger a personas o favorecer la especulación

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Montevideo, 5 oct (EFE).- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, dijo este lunes durante su visita a Uruguay que las elecciones convocadas por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre serán para que España decida entre dos modelos de vivienda como la protección a las personas o el favorecimiento a la especulación.

"Toca debatir sobre si queremos una política más intensa en materia de vivienda que proteja a las personas, a los pequeños tenedores al que tiene o quiere acceder, a una vivienda, al joven que no accede a ella o, por contra, queremos una política que lo que favorece es la especulación y el negocio", dijo a la prensa tras un encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

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En ese sentido, Barbón insistió en que la vivienda es un derecho frente "a los que creen" que la vivienda es un negocio y remarcó que en los próximos días los españoles debatirán sobre un "proyecto de progreso progresista" encabezado por Sánchez y la alternativa conformada por el Partido Popular y Vox, a los que calificó de "extrema derecha".

"Unos queremos subir las pensiones de acuerdo al IPC a lo que sube el coste de la vida, otros no quieren que suban las pensiones; unos queremos que suba el salario mínimo por encima de lo que sube el coste de la vida para que la gente viva con dignidad y otros dicen que subir el salario mínimo genera problemas desde el punto de vista económico", apuntó.

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En ese contexto, detalló que "para una generación entera" es inviable la adquisición de un "pequeño apartamento" en Madrid, provincia en la que los precios pueden llegar los 800.000 euros de precio.

"La izquierda tiene la responsabilidad o los progresistas tenemos la responsabilidad de construir nuestro proyecto político sobre la esperanza. Porque ahí está el futuro. Lo que pasa que la diferencia es que mientras el odio moviliza muy rápido, la esperanza cuesta un poco más", concluyó.

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El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales al próximo domingo 29 de noviembre.

En la comparecencia institucional en la que ha anunciado el adelanto electoral, Sánchez ha defendido el trabajo de su gobierno durante la legislatura y convocado a los ciudadanos a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental". EFE

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