Espana agencias

Una entidad lanzará esta semana su propuesta para una lista electoral conjunta de izquierdas en el Senado

15/12/2015 Una entidad lanzará esta semana su propuesta para una lista electoral conjunta de izquierdas en el Senado. El Ateneo de Madrid acogerá esta semana la presentación oficial de la iniciativa 'Senadoras y senadores por la Democracia', una propuesta de la sociedad civil que reclama una lista conjunta de izquierdas para el Senado en las próximas elecciones generales, que está respaldada por la escritora Elvira Lindo, el cantante Víctor Manuel y el actor Pepe Viyuela, entre otros. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA
15/12/2015 Una entidad lanzará esta semana su propuesta para una lista electoral conjunta de izquierdas en el Senado. El Ateneo de Madrid acogerá esta semana la presentación oficial de la iniciativa 'Senadoras y senadores por la Democracia', una propuesta de la sociedad civil que reclama una lista conjunta de izquierdas para el Senado en las próximas elecciones generales, que está respaldada por la escritora Elvira Lindo, el cantante Víctor Manuel y el actor Pepe Viyuela, entre otros. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA
Guardar

El Ateneo de Madrid acogerá esta semana la presentación oficial de la iniciativa 'Senadoras y senadores por la Democracia', una propuesta de la sociedad civil que reclama una lista conjunta de izquierdas para el Senado en las próximas elecciones generales, que está respaldada por la escritora Elvira Lindo, el cantante Víctor Manuel y el actor Pepe Viyuela, entre otros.

Según han informado sus promotores, el objetivo es que los partidos progresistas de todo el conjunto de España impulsen candidaturas conjuntas para el Senado en todas las circunscripciones provinciales en las próximas elecciones generales.

PUBLICIDAD

Precisamente, en las últimas elecciones generales de 2023 ya se consiguieron algunas listas conjuntas para el Senado en algunos puntos de la geografía española. En concreto, ERC y EH Bildu firmaron una coalición para concurrir a estos comicios en Cataluña y el País Vasco, mientras que el PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa se unieron en Ibiza y Formentera para lograr un senador.

Entre los promotores de la iniciativa para la lista electoral conjunta de izquierdas están el economista Bruno Estrada, el sociólogo Enrique del Olmo y la abogada y exdirigente de Podemos Gloria Elizo.

PUBLICIDAD

El acto de esta semana, que estará moderado por la periodista María José Pintor, contará también con la participación de la periodista Ana Pardo de Vera, el jurista Javier Pérez Royo, el escritor Juan Pinilla y el exsecretario general de CCOO Antonio Gutiérrez.

Además, entre los cerca de 5.000 firmantes del manifiesto se encuentran las escritoras y escritores Rosa Montero, Elvira Lindo y Carlos Bardem; la abogada Cristina Almeida; los actores María Barranco, Pepe Viyuela, Miguel Rellán; el sindicalista de UGT Antonio Ferrer; la socióloga Marina Subirats; el filósofo Santiago Alba Rico; el cantante Víctor Manuel; la periodista Rosa Villacastín y los abogados y políticos Nicolás Sartorius y Manuel de la Rocha.

UNA OPCIÓN LEJANA

La opción de gestar una candidatura de unidad en la izquierda alternativa al PSOE en los comicios generales se antoja lejana actualmente.

Por un ejemplo, los partidos soberanistas como BNG, Bildu y ERC han descartado alianzas con las formaciones estatales mientras que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, llegó a abrirse a liderar un frente de izquierdas aunque esa posibilidad se enfrió con el tiempo, limitando su llamamiento de convergencia únicamente en Cataluña y desde su rol de candidato de ERC.

Mientras, los partidos de Sumar y Podemos mantienen distancia mutua después de la ruptura estatal de finales de 2023 y sin visos de acercamiento para tratar de conformar una única lista unitaria en 2027.

Por un lado, los 'morados' ya impulsaron a la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, como su referente electoral y han dado varios giros en su política de alianzas electorales, pues primero rechazaron la vía de Rufián y luego defendieron un tándem electoral entre la exministra y el portavoz parlamentario.

Actualmente y con motivo del inicio del curso político Montero planteó unas primarias abiertas a toda la izquierda para salir del "bucle" en el que se encuentra el espacio y que sea la gente la que decida qué correlación de fuerzas tiene cada partido, retando con ello a los partidos de Sumar a someterse a este proceso democrático que ya llegaron a plantear también en 2023.

En paralelo IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid presentaron en el mes de febrero su alianza para volver a concurrir juntos en las elecciones generales y armar una coalición abierta a Podemos y a otros aliados parlamentarios como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca.

Desde este sector de la izquierda se ha recibido con cautela las primarias planteadas por Podemos, al que pide primero que exprese primero su voluntad inequívoca de ir juntos a los comicios y luego negociar entre todos el mecanismo para confeccionar el rol de cada formación en la lista electoral.

Mientras, los partidos agrupados en Sumar han avanzado en su nueva marca electoral, que presumiblemente será 'Frente Amplio', aunque aún mantiene la incógnita de quién será su candidato para los comicios de 2027.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 5 al 9 de octubre: Marta verá a Fina y Bianca cada vez más cerca y Gabriel amenazará a Begoña

Fina acabará volviendo a buscar a Marta para pedirle perdón durante la semana de ‘Sueños de libertad’

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 5 al 9 de octubre: Marta verá a Fina y Bianca cada vez más cerca y Gabriel amenazará a Begoña

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 5 al viernes 9 de octubre: Alejo y Luisa desenmascaran a Manuela y José Luis vuelve a advertir a Rafael sobre Rosalía

La serie de La 1 pone en jaque a Manuela esta semana y da carta blanca a los enamorados

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 5 al viernes 9 de octubre: Alejo y Luisa desenmascaran a Manuela y José Luis vuelve a advertir a Rafael sobre Rosalía

Tarta de almendra sin harina y con solo 3 ingredientes: una receta fácil, jugosa y lista en menos de 1 hora

Se prepara con solo almendra molida, azúcar y huevos, y es perfecta para acompañar el café o servir como postre casero

Tarta de almendra sin harina y con solo 3 ingredientes: una receta fácil, jugosa y lista en menos de 1 hora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

ECONOMÍA

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

DEPORTES

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

Así te hemos contado la victoria de España ante la República Checa con un Lamine Yamal desatado y con polémica en el “empate” de los de Santi Denia

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana