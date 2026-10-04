Meronk gana el Alfred Dunhill en St. Andrews y firma su quinto título en el DP World Tour

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Redacción Deportes, 4 oct (EFE).- El polaco Adrian Meronk logró su quinto título en el DP World Tour de golf al imponerse en el Alfred Dunhill Links Championship, jugado desde el jueves en los campos escoceses de Carnoustie, Kingsbarns y el legendario 'Old Course' de St. Andrews, donde este domingo se resolvió el torneo.

Meronk, que nació en la ciudad alemana de Hamburgo hace 33 años y está integrado en el LIV Golf desde 2024, ganó en St. Andrews con 268 golpes totales (20 bajo par) y cuatro vueltas de 71, 66, 63 y 68. Superó por dos impactos al sudafricano Casey Jarvis y el danés Niklas Norgaard, que compartieron la segunda plaza.

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El polaco no ganaba en el antes conocido como Circuito Europeo desde hace casi tres años, cuando se impuso en el Andalucía Masters. Su último título fue en 2025 en Riad, en el LIV Golf.

El mejor español fue con -13 Josele Ballester. Rocco Repetto Taylor e Iván Cantero acabaron con -11, David Puig con -7, Pablo Larrazábal con -5 y Quim Vidal, al par. EFE

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