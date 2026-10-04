Medvedev frena a Cerúndolo y deja a Pekín sin hispanohablantes en los cuadros individuales

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Pekín, 4 oct (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (n.6) derrotó este domingo al argentino Francisco Cerúndolo (n.22) por 7-6(4) y 6-3 y alcanzó por cuarto año consecutivo las semifinales del Abierto de China, que se quedó sin representantes hispanohablantes en los cuadros individuales.

En una hora y 41 minutos sobre la pista dura de la Lotus de Pekín, el ruso se impuso en un duelo de intercambios largos, dejadas y respuestas junto a la red, en el que Cerúndolo recuperó una rotura cuando su rival sacaba para ganar el primer set, pero dejó escapar su ventaja en el desempate.

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El argentino tuvo que resistir desde el inicio. El primer juego consumió dieciocho puntos y Medvedev necesitó cinco oportunidades de quiebre para adelantarse, después de combinar derechas cruzadas con un golpe paralelo desde media pista.

Cerúndolo encontró recursos para mantenerse cerca, con voleas cortadas y cambios de dirección, hasta que aprovechó los errores del ruso para recuperar el servicio e igualar 5-5.

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El desempate concentró algunas de las mejores jugadas y los fallos más costosos. Medvedev ganó un intercambio de 28 golpes en el que alcanzó una dejada, retrocedió para devolver una pelota profunda y terminó con una derecha cruzada corta.

El argentino llegó a mandar 4-3, pero una doble falta abrió una secuencia de cuatro puntos consecutivos del ruso. La manga terminó con un remate de Cerúndolo contra su propio campo tras un globo corto de su rival.

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La igualdad se prolongó en el segundo parcial. El bonaerense ganó un punto de 29 golpes con una volea angulada y salvó una oportunidad de rotura para el 3-3 con otra subida a la red.

Medvedev volvió a presionar en el octavo juego. Cerúndolo anuló las dos primeras ocasiones con su derecha, pero cedió la tercera después de que el ruso recuperara varias pelotas en defensa. El campeón de Hangzhou cerró en blanco, levantando una bola a sus pies antes de definir con una volea.

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Terminó con diez 'aces' y apenas perdió tres puntos al saque en el segundo set. Encadena siete victorias e igualó sus 41 triunfos de toda la temporada anterior.

Cerúndolo, que había ganado su único duelo previo en Miami este año, se quedó a un paso de ser el tercer semifinalista argentino en Pekín, después de Guillermo Coria y Juan Martín del Potro.

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Medvedev se enfrentará al alemán Alexander Zverev (n.2) o al serbio Novak Djokovic (n.11), que busca su victoria número 32 sin derrotas en el torneo y superar el registro de Rafael Nadal en Roland Garros en su estreno en el Grand Slam francés. EFE

(foto)