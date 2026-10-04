Más de 8.000 manifestantes inundan Oviedo por la vivienda a pesar de la alerta por lluvias

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Oviedo, 4 oct (EFE).- Miles de personas han inundado este domingo las calles del centro de Oviedo en una manifestación por la vivienda a la que han acudido en torno a 8.000 personas según la Policía Nacional y 20.000 según los organizadores, el Sindicato de Inquilinas y el Sindicatu Vivienda d'Asturies, a pesar de la alerta naranja por lluvias en el Principado.

Los manifestantes han partido este mediodía desde la estación de trenes de Oviedo, acompañados de chubasqueros, capuchas y paraguas para protegerse de las lluvias, han recorrido parte de la céntrica calle Uría y se han desvíado por sus aledañas para dar término a la protesta en la plaza de La Escandalera, frente a la Junta General, donde decenas de acampados por la vivienda se encuentran apostados en lo que ya son casi medio centenar de tiendas.

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Una vez en La Escandalera, los portavoces de los convocantes y representantes de diversos sindicatos laborales, entre ellos CCOO y CNT, han realizado varios discursos en torno al lema de la manifestación: 'Hacia la huelga general, contra el rentismo y los gobiernos que lo protegen'.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas en Asturias, Andrés García ha hecho un llamamiento a que se formen asambleas "en todas las plazas y en todos los sitios de trabajo" para preparar una huelga general, y ha recordado que este mes de octubre se cumple el 92 aniversario de la Revolución de 1934 en Asturias.

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"Recuperemos en el 2026 ese espíritu de lucha y de unidad ", ha declarado ante los manifestantes, a los que también les ha pedido quedarse en la acampada, que esta tarde decidirá en asamblea si disolverse o permanecer en La Escandalera.

Por su parte, la portavoz del Sindicatu Vivienda d'Asturies, Estela Rodríguez, ha insistido en que "no habrá medidas que mejoren la vida de la clase trabajadora" si no se ataca la ganancia de "empresarios, especuladores y rentistas", frente a los que ha pedido expropiaciones, alquileres indefinidos, el fin de todos los desahucios y el desmantelamiento de las empresas de desocupación.

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De igual modo, Rodríguez ha criticado al Gobierno de Asturias por apostar por la colaboración público privada en materia de vivienda, ya que a su parecer es así "como se enriquecen constructores y empresarios" que alimentan "el negocio de la vivienda".

Durante la protesta se han coreado consignas como 'Estado y capital alianza criminal' o 'Vipasa -empresa pública de vivienda en Asturias- culpable, Gobierno responsable', en coincidencia con la presencia de algunos miembros de IU, que ocupa la Consejería de Vivienda de la que depende la empresa pública de vivienda.

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Sobre la posibilidad de anunciar una huelga general la responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO de Asturias, Ana Belén Losada, presente en la movilización, ha adelantado a los periodistas que desde su organización "no se descarta ningún escenario", pero que la decisión se debe llevar primero a los afiliados.

Por su lado, la representante de la CNT en la manifestación, Lucía Catalina, ha denunciado que el conflicto de la vivienda es "un conflicto de clase", ha reivindicado la ausencia de "liberados y subvenciones" en su organización y ha mostrado su apoyo a la preparación de una futura huelga general.

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De igual modo, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Lanero, asistente a la convocatoria, ha asegurado que "la vivienda es un problema laboral de primer nivel", por lo que "estaría justificado hacer una huelga general", una medida que UGT y CCOO decidirán la próxima semana si impulsar a nivel nacional, según ha dicho. EFE