La Policía Nacional inicia desalojo del asentamiento de la playa del Trampolín en Ceuta

Ceuta, 4 oct (EFE).- La Policía Nacional ha puesto en marcha a primeras horas de la mañana de este domingo un dispositivo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, donde viven más de 3.000 migrantes.
Según han confirmado a EFE fuentes policiales, se trata de una primera fase del operativo en la que intervienen un gran número de efectivos humanos y materiales para proceder al inicio de este operativo.
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Los migrantes se trasladarán en autobuses hasta el CATE situado en la frontera del Tarajal, donde se les realizará el correspondiente triaje para su identificación. EFE
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