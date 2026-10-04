La italiana Azurra Ballan, campeona de Europa y Alejandra Neira, séptima

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Redacción Deportes, 4 oct (EFE).- La ciclista italiana Azurra Ballan ganó este sábado la medalla de oro en la prueba júnior femenina en ruta de los campeonatos de Europa, que se disputan en Liubliana (Eslovenia) hasta el 7 de octubre, seguida de la francesa Morgane Lestrade, segunda y la alemana Klara Dworatzek cerró el podio.

Ballan cruzó la línea de meta tras 1h:52.38 segundos, al igual que las dos siguientes, mientras que el grupo perseguidor lo hizo a 1:34 segundos de diferencia.

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La primera clasificada española fue Alejandra Neira, que estrenó el maillot arcoíris de campeona del Mundo que consiguió en los mundiales de Montréal, que llegó en la séptima posición junto al pelotón a 1:34 segundos de Ballan.

La victoria de la ciclista de 18 años se decidió en el sprint, lanzado a 150 metros de la meta, por lo que Ballan fue la más rápida, sucede en el palmarés a la española Paula Ostiz, campeona júnior en 2025.

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Azurra Ballan se convirtió en campeona de Europa 18 años después de que su padre, Alessandro Ballan, se proclamara campeón del Mundo en Varese. EFEE