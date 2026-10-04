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Guevara suma su segunda victoria consecutiva y recorta 25 puntos la ventaja de González

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha logrado su segunda victoria consecutiva y la tercera de la temporada al ganar el Gran Premio de Japón de Moto2, en el que los problemas en la salida de Manuel González (Kalex), le han permitido recortar en 25 puntos la diferencia en la provisional del mundial.

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Manuel González continúa líder de Moto2, con 245,5 puntos, pero ahora con sólo 10,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara, que suma 235 puntos.

Golpe de efecto en la salida, cuando el líder del mundial, Manuel González (Kalex), tuvo problemas con su moto y levantó la mano para ralentizar la misma y poder abandonar la formación de salida empujando su moto a la calle de talleres, desde donde pudo arrancar poco después, en última posición, y con seis curvas de desventaja respecto a sus rivales.

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Mientras, en la salida fue Izan Guevara (Boscoscuro), autor de la 'pole position', quien tomó el mando de la carrera, seguido por el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex) con el resto de pilotos todavía muy unidos en una larga 'fila india'.

Atrás, muy atrás, rodando en solitario, Manuel González intentó recuperar el mayor terreno posible, a ritmo de récord de vuelta rápida de carrera en hasta dos ocasiones, pero sin cometer errores que le dejasen definitivamente fuera de la misma.

Izan Guevara se mantuvo como firme líder, pero sin poder despegarse de sus inmediatos perseguidores, que eran Tony Arbolino, Filip Salac, Iván Ortolá (Kalex) y David Alonso (Kalex), ya con Daniel Holgado (Kalex), algo más atrás, en cabeza de un segundo grupo.

En ese quinteto de cabeza, con Izan Guevara marcando siempre el ritmo, pareció no poder aguantar el hispano colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, que se quedaba algo descolgado en un grupo de cabeza cada vez más estirado.

Por detrás, un momento de tensión se produjo cuando el español Sergio García Dols (Kalex) se cayó dentro del túnel, entre las curvas 11 y 12, y la moto se quedó en mitad de la pista, aunque la rápida actuación de los comisarios evitó que pudiese producirse una bandera roja con la consiguiente detención de la prueba.

Con el ritmo de Izan Guevara muy sostenido, Tony Arbolino y Filip Salac supieron aguantar la presión, en tanto que Iván Ortolá se iba quedando poco a poco descolgado, junto a David Alonso, cuando por detrás, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) comenzaba a apretar desde la sexta posición a ritmo de récord de vuelta rápida.

A cuatro vueltas del final Guevara tenía completamente pegado al rebufo de su moto a Arbolino, y éste no se escapaba de Salac, ya con el trío perseguidor integrado por Ortolá, Alonso y Vietti a más de 1,2 segundos.

Arbolino lo intentó una primera vez, pero se coló en la siguiente curva y Guevara recuperó el liderato, como también el italiano la segunda posición, pero esa acción le dio unos metros de ventaja al piloto de la Boscoscuro camino de su tercera victoria de la temporada, que resultó inapelable, por delante de Arbolino y Salac. EFE

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