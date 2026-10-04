Ginés Marín y David de Miranda abren la puerta grande en Zafra (Badajoz)

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Antonio Castañares

Zafra (Badajoz) 4 de oct.- A plaza casi llena -Morante hacía el paseíllo-, la tarde vivida en Zafra fue más triunfalista que triunfal, con cinco orejas y un rabo y salida a hombros de Ginés Marín y David de Miranda, a los que no pudo acompañar Morante de la Puebla, que sorteó un lote muy justo de raza.

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Con el desvarío del indulto de Postinero, un toro chico y de poquitos pitones, que manseó en el caballo y tras una larga faena salía distraído del engaño, aunque fue de dulce y pastueña embestida.

Toro terciado el primero de Morante de la Puebla. Verónicas mecidas, le fue ganando terreno. Muy castigado en varas, tomó dos puyazos de bravo, eterno el segundo. Faena larga, al animal le faltaba final, protestaba a partir del tercer muletazo. Asentado Morante, hubo suavidad y temple en un trasteo a medio tono. Muerte de bravo. Saludos.

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Muy bizco del piton izquierdo el cuarto, primorosos resultaron los delantales a pies juntos. Un toro que en la muleta tuvo clase hasta que dijo basta. Entre tanto Morante toreaba despacito y embraguetado, componiendo con la clase consustancial a este torero pero sin emoción.

Toro muy manejable el primero de Ginés Marín. Tomó bien el capote, verónicas de dulce compás.

Faena larga de buen concepto, muy noble el toro portugués y Ginés se gustó por momentos hasta cuajarle un trasteo largo, por ambos pitones, en el que primó el temple y el pasarse cerca al animal. Dos pinchazos y estocada dieron paso a una ovación.

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Aunque sin exageraciones el quinto fue más toro que sus hermanos. Muy frío de salida, apretó en el caballo. En la muleta pronto dio cuenta de su mansedumbre aunque Ginés Marín lo entendió muy bien al torearlo a favor de su querencia de tablas. Esfuerzo del torero que cuajó muletazos de buen trazo cuando el toro iba hacia los adentros. Estocada y dos orejas.

Muy chico y de muy discretas defensas el primero de David de Miranda que tomó bien el capote, especialmente en el quite por saltilleras. Protestó en el caballo.

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Inicio de faena de hinojos, ayudados por alto y en redondo las dos rodillas en tierra. Siguió de pie en redondo, muy noble el astado, series templadas, asentado el torero aunque a la cosa faltaba ajuste. Nobilísimo el toro, el clímax llegó con una serie de naturales que remató con una arrucina y un cambio de mano para ligar el natural.

Todo un desvarío al final porque se empezó a pedir el indulto de un torito manso, de muy limitadas defensas aunque de pastueña embestida. Y Postinero fue indultado.

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Con cuajó el sexto, tomó bien el capote de David de Miranda y tuvo un comportamiento de bravo en el caballo.

Bello inicio de faena con la rodilla genuflexa, clase del toro. En redondo, series rematadas, más vistosas por el pitón derecho y más importantes al natural por el aguante del onubense. Sincero arrimón final, manoletinas, completó su tarde David de Miranda paseando otro trofeo

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FICHA DEL FESTEJO.- 6 toros de Calejo Pires, desiguales de cuajo y hechuras y manejables en conjunto. El tercero, de nombre Postinero, fue indultado.

Morante de la Puebla, de azul marino y oro. Pinchazo y estocada (Ovación); estocada (Ovación).

Ginés Marín, de lila y azabache. Dos pinchazos y estocada (Ovación); estocada (Dos orejas).

David de Miranda, de sangre de toro y oro. Estocada simulada (Dos orejas y rabo simbólicos);

pinchazo y estocada (Oreja tras aviso)

Zafra, domingo 4 de octubre. Casi lleno. Ginés Marín y David de Miranda salieron a hombros.

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ac/ess

(foto)