Espana agencias

Ginés Marín y David de Miranda abren la puerta grande en Zafra (Badajoz)

Guardar

Antonio Castañares

Zafra (Badajoz) 4 de oct.- A plaza casi llena -Morante hacía el paseíllo-, la tarde vivida en Zafra fue más triunfalista que triunfal, con cinco orejas y un rabo y salida a hombros de Ginés Marín y David de Miranda, a los que no pudo acompañar Morante de la Puebla, que sorteó un lote muy justo de raza.

PUBLICIDAD

Con el desvarío del indulto de Postinero, un toro chico y de poquitos pitones, que manseó en el caballo y tras una larga faena salía distraído del engaño, aunque fue de dulce y pastueña embestida.

Toro terciado el primero de Morante de la Puebla. Verónicas mecidas, le fue ganando terreno. Muy castigado en varas, tomó dos puyazos de bravo, eterno el segundo. Faena larga, al animal le faltaba final, protestaba a partir del tercer muletazo. Asentado Morante, hubo suavidad y temple en un trasteo a medio tono. Muerte de bravo. Saludos.

PUBLICIDAD

Muy bizco del piton izquierdo el cuarto, primorosos resultaron los delantales a pies juntos. Un toro que en la muleta tuvo clase hasta que dijo basta. Entre tanto Morante toreaba despacito y embraguetado, componiendo con la clase consustancial a este torero pero sin emoción.

Toro muy manejable el primero de Ginés Marín. Tomó bien el capote, verónicas de dulce compás.

Faena larga de buen concepto, muy noble el toro portugués y Ginés se gustó por momentos hasta cuajarle un trasteo largo, por ambos pitones, en el que primó el temple y el pasarse cerca al animal. Dos pinchazos y estocada dieron paso a una ovación.

Aunque sin exageraciones el quinto fue más toro que sus hermanos. Muy frío de salida, apretó en el caballo. En la muleta pronto dio cuenta de su mansedumbre aunque Ginés Marín lo entendió muy bien al torearlo a favor de su querencia de tablas. Esfuerzo del torero que cuajó muletazos de buen trazo cuando el toro iba hacia los adentros. Estocada y dos orejas.

Muy chico y de muy discretas defensas el primero de David de Miranda que tomó bien el capote, especialmente en el quite por saltilleras. Protestó en el caballo.

Inicio de faena de hinojos, ayudados por alto y en redondo las dos rodillas en tierra. Siguió de pie en redondo, muy noble el astado, series templadas, asentado el torero aunque a la cosa faltaba ajuste. Nobilísimo el toro, el clímax llegó con una serie de naturales que remató con una arrucina y un cambio de mano para ligar el natural.

Todo un desvarío al final porque se empezó a pedir el indulto de un torito manso, de muy limitadas defensas aunque de pastueña embestida. Y Postinero fue indultado.

Con cuajó el sexto, tomó bien el capote de David de Miranda y tuvo un comportamiento de bravo en el caballo.

Bello inicio de faena con la rodilla genuflexa, clase del toro. En redondo, series rematadas, más vistosas por el pitón derecho y más importantes al natural por el aguante del onubense. Sincero arrimón final, manoletinas, completó su tarde David de Miranda paseando otro trofeo

FICHA DEL FESTEJO.- 6 toros de Calejo Pires, desiguales de cuajo y hechuras y manejables en conjunto. El tercero, de nombre Postinero, fue indultado.

Morante de la Puebla, de azul marino y oro. Pinchazo y estocada (Ovación); estocada (Ovación).

Ginés Marín, de lila y azabache. Dos pinchazos y estocada (Ovación); estocada (Dos orejas).

David de Miranda, de sangre de toro y oro. Estocada simulada (Dos orejas y rabo simbólicos);

pinchazo y estocada (Oreja tras aviso)

Zafra, domingo 4 de octubre. Casi lleno. Ginés Marín y David de Miranda salieron a hombros.

1011615

ac/ess

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez mantiene en vilo a los partidos antes de anunciar este lunes si adelanta o no las elecciones: su primera aparición será en un foro de empresas familiares

Los propios socialistas, sus aliados en el Congreso y la oposición le piden un adelanto electoral tras el fracaso de la votación de los decretos de vivienda

Pedro Sánchez mantiene en vilo a los partidos antes de anunciar este lunes si adelanta o no las elecciones: su primera aparición será en un foro de empresas familiares

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Fractura por estrés: qué es, cómo se produce y factores clave para prevenirla

El 20 % de todas las lesiones deportivas se produce por microtraumatismos repetidos por una sobrecarga o fatiga del hueso

Fractura por estrés: qué es, cómo se produce y factores clave para prevenirla

Jordi Cruz, chef estrella Michelin, enseña su receta de caldo de huesos para este otoño: “Es muy importante añadir vitamina C, estabiliza el colágeno”

El cocinero explica cómo preparar este guiso y qué ingredientes combina

Jordi Cruz, chef estrella Michelin, enseña su receta de caldo de huesos para este otoño: “Es muy importante añadir vitamina C, estabiliza el colágeno”

La historia de Borracha, la perra que la reina Sofía cuidaba el día que se encontró con Corinna Larsen en el Palacio de la Zarzuela

La mascota a la que hizo referencia Pilar Eyre al contar el episodio en Zarzuela con la amante del rey se llamaba en realidad Tipsy

La historia de Borracha, la perra que la reina Sofía cuidaba el día que se encontró con Corinna Larsen en el Palacio de la Zarzuela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez mantiene en vilo a los partidos antes de anunciar este lunes si adelanta o no las elecciones: su primera aparición será en un foro de empresas familiares

Pedro Sánchez mantiene en vilo a los partidos antes de anunciar este lunes si adelanta o no las elecciones: su primera aparición será en un foro de empresas familiares

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

ECONOMÍA

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final