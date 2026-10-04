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El Senado aprueba el miércoles la comisión de investigación sobre el asalto de la frontera en Ceuta impulsada por el PP

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El Senado aprobará este miércoles 7 de octubre la creación de una comisión de investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, a petición del Grupo Parlamentario Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El objetivo de esta comisión, según han explicado los populares, es esclarecer "qué ha pasado desde el origen del asalto hasta hoy y, quiénes son los responsables por acción u omisión de este ataque al territorio español".

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Además, está previsto que el próximo 8 de octubre comparezca el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión de Interior del Senado, en la que el PP le solicitará que detalle las medidas de seguridad que había en la frontera durante los días de la entrada "y por qué no se dotaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más medios y más unidades, ignorando los avisos previos del CNI".

El objeto de esta "ofensiva" parlamentaria del grupo parlamentario popular, según ha explicado el mismo, es analizar y esclarecer cuáles fueron los antecedentes, las circunstancias, las causas y los responsables de que se produjera, así como también evaluar la gestión y la responsabilidad del Gobierno en relación con su prevención y respuesta, y en lo referente a las medidas adoptadas para su solución "inmediata", y la recuperación de la normalidad y la seguridad de la frontera con Marruecos en Ceuta y Melilla.

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"Ante la falta de respuestas del Gobierno, en el Senado exigimos que todos los españoles conozcan la verdad sobre la invasión de Ceuta. Vamos a poner luz de cómo ocurrió, cómo se ha actuado, cómo evitar que vuelva a producirse y quienes han sido los responsables de este ataque a la soberanía nacional y a la integridad territorial de España", ha afirmado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senador, Alicia García.

También está previsto que comparezcan en la Comisión de Asuntos Exteriores el jueves 22 de octubre, José Manuel Albares; y el viernes 23 en la Comisión de Defensa, Margarita Robles, ambos a petición del PP, para explicar, entre otras cosas, que política de relaciones se ha seguido con Marruecos, que gestiones diplomáticas se han llevado a cabo con el Reino marroquí en los días previos, durante y tras el asalto y que acciones ha realizado el Gobierno con la Unión Europea y con los gobiernos de los países miembros.

Los populares reclaman "los motivos de la falta de reacción inmediata del Gobierno" tras la invasión y los factores que han condicionado la actitud del líder del Ejecutivo. "España no estaba preparada para la invasión de Ceuta porque Sánchez no quiso. Al presidente le molesta hablar de Ceuta y quiere cambiar de tema", ha criticado García.

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