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El PP urge a Sánchez a convocar elecciones generales "mañana": "Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Aprieta el botón"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales "ya", en un mensaje en el que le ha instado a no demorar más la decisión. "Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón", ha reclamado.

Tellado ha afirmado que "la mejor política de vivienda de este Gobierno será la convocatoria de elecciones", al considerar que será el PP quien "construya ese millón de casas que necesita el país", y ha sostenido que el decreto de disolución de las Cortes contaría con el respaldo de "la inmensa mayoría de los españoles", como ha expresado este domingo en unas declaraciones remitidas a medios de comunicación.

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El secretario general 'popular' ha advertido además a Sánchez de que cuanto más tarde convoque los comicios, "peor" le irá: "Mejor noviembre que diciembre, marzo o julio. Haznos caso. Ya lo verás", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que el PP está "preparado" para afrontar unas elecciones.

Por otra parte, Tellado ha acusado al presidente del Ejecutivo de seguir "tumbado en el diván de la Moncloa" mientras "ordena" al presidente del CIS, José Félix Tezanos, "hacer encuestas a toda prisa" para decidir si adelanta los comicios o "los deja para dentro de unos meses".

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"Esperamos que no esté aprovechando este periodo de reflexión para lo mismo que el anterior", ha aseverado además Tellado, que ha expresado que su partido también espera "que no estén montándose cloacas en los bajos fondos del socialismo" ni "contactando con narcoclanes para acabar con jueces", ni celebrando "sórdidas reuniones" en Moncloa o Ferraz para "emprenderla una vez más contra el Estado de Derecho". "Esperamos que los socialistas no estén volviendo a las andadas", ha afirmado.

Por último, Tellado ha augurado el fin de lo que ha calificado como "el peor Gobierno de la democracia", cuya "agonía", ha matizado, "no va a ser la agonía de España". "La pesadilla llega a su fin", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado además que el país está "muy cerca" de contar con "el Gobierno limpio, valiente y decente que España merece".

"El presidente Feijóo abrirá una nueva etapa. Liderará un cambio que será mucho más que un mero cambio de gobierno. Será todo un cambio de época para recuperar todo lo que se ha destruido y se ha secuestrado en estos años. Para que vuelva la democracia y la nación española a todo su esplendor", ha zanjado el secretario general del PP.

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