Belarra: la gente no quiere elecciones, sino soluciones al problema de la vivienda

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Madrid, 4 oct (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado este domingo que "la gente no quiere elecciones", sino "soluciones" al problema de la vivienda, por lo que ha exigido al Gobierno que elabore un real decreto ley "ambicioso" que contemple la expropiación de los fondos buitre, el cierre de los pisos turísticos y la bajada de alquileres por ley.

"Si no lo aprueba el Parlamento, que lo traiga cada mes. No está escrito en ningún sitio que el Gobierno no puede aprobar los reales decretos ley una vez al mes", ha planteado Belarra en declaraciones a los periodistas antes del comienzo de una manifestación en Madrid por Palestina libre.

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Belarra ha advertido que si el Ejecutivo está calculando que sus "intereses electorales o partidistas están por encima del derecho a la vivienda", Podemos no está ahí, sino que está escuchando a la gente que quiere que se ponga fin a los desahucios y que se termine con el problema del alquiler en España.

A su juicio, el Gobierno tiene en su mano hacer un real decreto ley de vivienda, pero está usando una vez más a Junts como "excusa" para no hacerlo, lo que "les coloca del lado del rentismo y de la especulación"

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"Si de verdad están frente al rentismo y frente a los fondos buitre, que traigan un real decreto ley verdaderamente ambicioso y que veamos ese compromiso del Gobierno, pero con hechos concretos", ha resaltado.

Sobre el desalojo del asentamiento de la playa del Trampolín en Ceuta, Belarra ha dicho que en estas semanas "hemos conocido torturas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado propias de lo que vimos en Guantánamo y lo que estamos viendo en la playa del Trampolín es permanentemente una vulneración de derechos humanos gravísima".

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En su opinión, "esta crisis se podía haber resuelto el día siguiente en el que se generó trasladando adecuadamente a las personas a la península, poniendo en el centro el amor y la humanidad, pensando en que si esas personas fueran nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestras madres y nuestras abuelas lo que haríamos sería acoger a esas personas con dignidad".

Además, Belarra ha destacado que "hoy volvemos a salir a las calles para exigir una Palestina libre" y ha precisado que más de 1.400 personas han sido asesinadas desde que se proclamó ese falso alto al fuego hace ahora un año, de manera que "el intento de exterminio del pueblo de Palestina continúa con la complicidad de toda la comunidad internacional".

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La dirigente de Podemos ha exigido al Gobierno la ruptura de todas las relaciones comerciales, económicas y militares con Israel y la liberación inmediata de Fergie Chambers, el primer preso político en España por la causa Palestina, que está encarcelado en España desde hace más de tres meses, tras recordar que hace pocas semanas el Consejo de Ministros continuó con el proceso para mantener su encarcelamiento y tramitar su extradición a Estados Unidos.

En una semana marcada por las protestas por la vivienda digna, ha remarcado que "los mismos fondos buitre y la misma banca que están desahuciando a la gente en España, Blackstone, Caixa Bank o el Banco Santander, están financiando el genocidio en Palestina" y están convirtiendo el mundo en un lugar donde no se puede vivir. EFE

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