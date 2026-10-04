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Avanza la limpieza de Madrigueras (Albacete), que se centra en abrir centros educativos

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Toledo/Albacete, 4 oct (EFE).- Decenas de medios, vecinos y voluntarios continúan avanzando este domingo en las labores de limpieza de Madrigueras (Albacete) y que se centran en poder abrir los centros educativos este lunes, tras la riada de hace dos días.

Según ha informado a EFE la teniente de alcalde de Madrigueras, María Victoria Leal, el pueblo tiene este domingo "otra visión" después de los intensos trabajos de este sábado, en el que se han conseguido retirar de las calles los 130 vehículos que fueron arrastrados por el agua.

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Leal incide en que las labores de limpieza se han centrado en la recuperación de los servicios públicos y la previsión es que, tras completar a lo largo de este domingo la limpieza en los centros educativos, estos puedan abrir con normalidad este lunes.

En cuanto al centro de salud del municipio, que quedó arrasado por el agua, aún permanece cerrado a la espera de que este mismo lunes los técnicos acudan a comprobar los daños en el edificio y valorar posibles soluciones.

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Por el momento, el servicio se ha desplazado a la sede que Cruz Roja tiene en la localidad, desde donde continúan prestando servicio y se estudia una solución para las consultas de atención primaria.

Las calles de Madrigueras, explica la concejala, continúan llenas de barro y hay multitud de enseres en la vía pública, aunque la mayoría de las viviendas y bajos comerciales ya están limpios.

Leal ha destacado que tanto la Junta de Castilla-La Mancha como la Diputación de Albacete han puesto "todos los medios" y continúan en la zona trabajando con maquinaria pesada. Así, están presentes efectivos de bomberos, Geacam, Guardia Civil, Protección Civil o Cruz Roja, así como voluntarios del municipio y otros aledaños.

En cuanto a la parroquia de Madrigueras, que quedó completamente anegada por la riada, la Diócesis de Albacete ha celebrado el "esfuerzo solidario" de decenas de voluntario que respondieron a la llamada para limpiar el edificio este sábado.

La iglesia está ya "prácticamente limpia y arreglada" gracias a la labor todos los voluntarios que se acercaron a echar una mano y de las instituciones públicas. "Hemos sentido el aliento y el calor de toda nuestra familia diocesana", ha indicado la Diócesis.

"Ojalá podamos ser luz, esperanza y ayuda a todo nuestro pueblo que está destrozado, pero que lucha alentado por San Jorge, nuestro patrón", ha concluido.

La ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen (WCK) también ha anunciado a través de un comunicado que se ha movilizado para ayudar a los vecinos de Madrigueras.

Lo han hecho mediante el restaurante Cañitas Maite, en Albacete, un establecimiento asociado a la organización que ya colaboró durante la dana de 2024.

Además, ha indicado la ONG, el camión de comida de WCK y un vehículo de apoyo también están en camino desde Madrid para ayudar. EFE

dc/pac/jlp

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