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0-1. Eizagirre firma la primera victoria de la Real Sociedad y deja al Valencia hundido

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Paterna (Valencia), 4 oct (EFE).- Nerea Eizagirre firmó la primera victoria de la Real Sociedad (0-1) en la Liga F con un zurdazo este domingo en el Estadio Antonio Puchades de Paterna que deja al Valencia como el único equipo de la categoría que todavía no ha logrado sumar un triunfo.

De hecho, las valencianistas todavía no han estrenado su casillero de puntos en las seis jornadas disputadas y se marchan al parón en la última posición de la tabla, mientras que las donostiarras alcanzan los cinco puntos gracias a esta victoria, aunque no les sirve para salir del descenso y quedan empatadas con el Deportivo, que marca la salvación.

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La Real Sociedad quiso mandar desde bien pronto con un chut de Nerea Eizagirre que despejó la francesa Pinguet en el primer minuto de juego y que fue un aviso de lo que pasaría después. El equipo de Gorka Álvarez se hizo con el control ante un Valencia que trataba de salir al contraataque con la rapidez de Rebecca Elloh.

A los diez minutos, la marfileña forzó una falta tras la que llegaría la primera ocasión de las valencianistas. La capitana Pauleta puso la falta al corazón del área pequeña, donde Nazareth se elevó, pero el cabezazo de la sevillana se fue fuera.

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Fue la única vez que el equipo blanquinegro interrumpió el monólogo de la Real Sociedad, que se adelantó gracias a un zurdazo de Eizagirre tras una gran jugada por la izquierda de Intza, que cedió atrás para que la guipuzcoana (m.23) rematara con potencia.

Fue entonces cuando el equipo de Mikel Crespo tuvo su segunda ocasión en su intento de reaccionar, pero Arrula, como si de una portera de balonmano se tratase, tapó el remate de Wifi.

Tras una primera parte que se cerró con una distancia por la mínima del equipo donostiarra, que vio anulado un gol de Laura Camino por fuera de juego, y se marchó hasta el 45+10, el Valencia salió mejor al segundo acto, en el que Elloh seguía siendo la mejor baza de las valencianistas.

El Valencia apretó y creó las mejores ocasiones, pero Carol y Tere Morató se toparon con la defensa txuri-urdin, que desvió varios disparos que las valencianistas pusieron con mucha intención. Pese a su mejoría en la segunda parte, en la que fue mejor que su rival, el equipo blanquinegro no pudo ni siquiera empatar el partido preso de su falta de eficacia.

- Ficha técnica:

0 - Valencia: Alice Pinguet; Tamarit, Nazareth, Lena Pérez, Sáez, Pauleta; Mascarell (Noa, m.71), Carol (Mbadi, m.58), Gema (Yasmin, m.81), Elloh (Marcano, m.71); Wifi (Morató, m.58).

1 - Real Sociedad: Arrula; Camino, Apari, Florentino, Moraza; Paula Fernández, Ainoa (Lezeta, m.75), Intza; Ainhoa Marín (Laborde, m.74), Eizagirre (Selenfreund, m.74) y Cecilia (Arola, m.60).

Gol: 0-1, m.23: Eizagirre.

Árbitra: Alicia Espinosa. Amonestó a Wifi (m.40), Elloh (51+), Tamarit (m.57), Pauleta (m.73) y Sáez (m.73), por parte de las locales, y a Apari (m.58) e Intza (m.79), por parte de las visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga F disputado en el Estadio Antonio Puchades de Paterna ante 723 espectadores. EFE

plm/nhp/ism

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