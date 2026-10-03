Santi Denia: "Estoy muy orgulloso del trabajo de nuestros jugadores"

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Oviedo, 3 oct (EFE).- Santi Denia, seleccionador de la República Checa, aseguró estar "muy orgulloso del trabajo de los jugadores" tras la derrota por 3-1 de los suyos ante la selección española este sábado en Oviedo.

"Dentro del partido hubo muchos ‘minipartidos’ y no estamos contentos con el resultado porque necesitamos los puntos, pero los jugadores lo han dado todo. El comportamiento de los jugadores en el campo es muy importante para creer que este es el camino correcto", explicó el técnico español en la sala de prensa del estadio Carlos Tartiere.

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Santi Denia no entró en polémicas y respecto al gol anulado a su equipo cuando el marcador era de 2-1 para España no quiso decir demasiado, comentando que respeta mucho "el trabajo de los árbitros, tienen un trabajo muy complicado".

"Le di la enhorabuena, ojalá sigan ganando salvo a la República Checa. Es un amigo de hace más de diez años, ahora vive los momentos bonitos y vosotros lo disfrutáis, pero también hubo malos tiempos", dijo Denia al ser preguntado por su relación con Luis de la Fuente, al que lo conoce desde los tiempos de ambos en la federación española.

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El seleccionador de República Checa concluyó su comparecencia asegurando que "partidos de este nivel valdrá de mucho a los jugadores más jóvenes del país"; los de Santi Denia cerrarán estas cuatro jornadas de la Liga de Naciones visitando el martes a Inglaterra, la otra gran favorita del grupo C. EFE

Pfg/sab