Quesada: "El equipo responde muy bien ante diferentes escenarios"

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Madrid, 3 oct (EFE).- Pau Quesada, entrenador del Real Madrid femenino, destacó este sábado, en declaraciones al club blanco, que los empates frente al Manchester City y el París Saint-Germain (1-1) han reforzado la confianza de sus jugadoras antes de enfrentarse este domingo al Barcelona.

"Al grupo le sirven mucho este tipo de partidos: contra el City, contra el PSG y ahora contra el Barcelona. Les permiten reencontrarse con buenas sensaciones y ver de lo que son capaces en escenarios tan grandes. El equipo responde muy bien ante diferentes escenarios y diferentes contextos y tenemos que darle continuidad", afirmó.

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Quesada definió al Barcelona como un equipo "completo" que mantiene su estructura, aunque ha incorporado perfiles más jóvenes.

"Las conocemos bien. Llevan muchos años con la misma estructura, pero este verano han rejuvenecido el equipo con perfiles que les dan más energía. Tenemos que controlar bien sus momentos con balón, pero también poseen profundidad y balón parado. Nos van a exigir muchísimo", analizó.

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Además, señaló como referencia el planteamiento empleado contra el City, basado en acumular jugadoras por dentro para acelerar después el juego.

"Contra el City fue clave juntar a muchas futbolistas por dentro. Eso nos permitió respirar y encontrar en mejores condiciones a las jugadoras de la última línea", explicó.

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Quesada también reclamó resistencia ante los posibles momentos de dominio azulgrana: "Es importante estar en el partido hasta el final y aguantar el arreón que puedan tener. Nosotras también tendremos ocasiones para hacerles daño y momentos para ser protagonistas con el balón", aseguró.

"En todos los partidos debemos ser muy agresivas. Tengo muchas ganas de ver cómo llegamos porque han cambiado algunos perfiles tanto en ellas como en nosotras. Estoy convencido de que podemos hacer un gran partido", concluyó. EFE

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