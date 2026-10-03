Mikel Merino: “Partido durísimo”

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Oviedo, 3 oct (EFE).- Mikel Merino, centrocampista de la selección española, advirtió este sábado de que el partido ante la República Checa, con victoria por 3-1, había sido "durísimo” que hubo que trabajarlo “poco a poco” y admitió que el gol que marcó, el tercero, en los “últimos minutos” dio “un poco de respiro al equipo”.

“Ha sido un partido muy complicado, contra un rival que está muy bien trabajado. Conocemos muy bien a su cuerpo técnico, a su entrenador (Santi Denia) y Pablo Amo (ayudante), lo bien que preparan los partidos y nos conocen. Partido durísimo que ha habido que trabajar poco a poco y con ese gol en los últimos minutos da un poco de respiro al equipo”, expuso en declaraciones a ‘RTVE’.

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España salió con nueve cambios en el once. “Parece fácil y cuando metes tantos cambios del tirón puede ser normal que el equipo se resienta un poco y las dinámicas no sigan tan fluidas, pero, si algo bueno tiene este equipo, es que incluye rápido a los debutantes, la gente que juega menos conoce muy bien este esquema, hablamos de familia y cuando entran los que habitualmente no están jugando tanto últimamente tienen un nivelazo”, dijo. EFE