Luis de la Fuente: "Lamine Yamal va camino de convertirse en un futbolista de leyenda"

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Oviedo, 3 oct (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo sobre Lamine Yamal tras el triunfo ante la República Checa y tras un nuevo gol del jugador del Barcelona que "va camino de convertirse en un futbolista de leyenda".

"No deja de sorprendernos a todos. Tiene tanto talento y tanta calidad que el mejor Lamine todavía no lo hemos visto. Está creciendo a pasos agigantados y lo celebramos. Estamos muy contentos con él. Si fuera el único futbolista español nominado al balón de oro te diría que sí es el mejor", aseguró el técnico al ser preguntado por Lamine Yamal, que suma 4 goles y 1 asistencia en los últimos tres partidos con España.

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La selección española, que arrancó muy bien el partido, fue a menos tras el descanso y por momentos la República Checa igualó el juego, algo que explica De la Fuente que se debe a que "es muy difícil guardar los equilibrios entre los resultados, el juego y la salud de los jugadores. Se hicieron demasiados cambios y eso corta el ritmo".

"Hay que poner en valor lo que está haciendo este equipo, ya son 42 partidos oficiales sin perder. Hoy hubo momentos en los que sufrimos y no estamos acostumbrados a eso", afirmó De la Fuente, que recordó que en apenas diez días su equipo habrá disputado cuatro encuentros.

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El seleccionador español finalizó su comparecencia en la sala de prensa del Carlos Tartiere destacando que "el trato de la afición asturiana ha sido exquisito y que es un orgullo tener a esta gente tan fiel acompañando al equipo por todos los estadios del país". EFE

Pfg/sab