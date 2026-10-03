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Lakovic: “La ventaja de catorce puntos bastó para una victoria importante”

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Málaga, 3 oct (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, destacó, tras la victoria por 75-80 ante el Unicaja, que los catorce puntos de máxima diferencia que alcanzaron en el último cuarto “bastaron para una victoria importante” ante un “equipazo”.

Lakovic definió en rueda de prensa un duelo “difícil ante un verdadero equipazo”, ante el que debió haber cerrado el partido antes; "y con más solvencia; pero esta liga es súper dura, así que tenemos que estar contentos con la victoria”.

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“No hemos empezado como quisiéramos, y Málaga estuvo más acertado en el principio, pero con dos triples de Marcelinho hemos balanceado el cuarto”, analizó, destacando el partido de Huertas, autor de 17 puntos.

“Luego, fue todo el partido igualado y en el tercer cuarto hemos tenido cinco minutos excepcionales defensivamente, donde cogimos una ventaja de catorce puntos que bastó para una victoria importante”, añadió.

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A pesar de lograr la victoria, reconoce que esta circunstancia no debe llevarles a la “tranquilidad” porque saben "cómo es esta liga y estamos en una competición [Eurocup] donde se juega cada semana”.

“Fue un partido muy físico, de altísimo nivel físico. Hemos acabado con 23-15 faltas a favor nuestro”, continuó, finalizando con que haber perdido la batalla del rebote no significó la derrota, y por eso “es tan bonito este deporte”. EFE

afl/apa

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