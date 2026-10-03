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2-0. Shaffelburg castiga a Perú con un doblete en Montreal

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Toronto (Canadá), 3 oct (EFE).- Un doblete de Jacob Shaffelburg en la primera mitad dio este sábado a Canadá una victoria por 2-0 ante Perú en un amistoso disputado en Montreal, en el que el conjunto norteamericano dominó con claridad la primera mitad y pudo conseguir un resultado más amplio.

Canadá salió con intensidad y desde el primer minuto puso en dificultades a la defensa peruana. Liam Millar puso dos veces a prueba a Diego Romero en los primeros compases y Daniel Jebbison, en el minuto 4, estuvo cerca de abrir el marcador con un remate desde el centro del área.

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Perú apenas conseguía superar la presión canadiense, aunque generó algo de peligro con dos saques de esquina consecutivos y un centro de Bassco Soyer que obligó al portero Owen Goodman a intervenir.

La mejor ocasión canadiense antes del gol llegó en el minuto 17, cuando Jonathan David recibió de Jebbison dentro del área pero cruzó demasiado su disparo.

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Dos minutos después apareció Shaffelburg. Millar centró desde la derecha, Jebbison prolongó un balón y el extremo canadiense, libre en el segundo palo, remató de zurda para colocar el 1-0.

Canadá mantuvo el control y en el 35, Shaffelburg volvió a aprovechar los problemas de la defensa peruana. Millar centró desde la derecha, Romero alcanzó a rozar el balón pero no consiguió despejarlo y Shaffelburg cabeceó prácticamente a puerta vacía para firmar su segundo tanto de la tarde.

Antes del descanso, los locales tuvieron la oportunidad de conseguir el tercer gol. Jonathan David desbordó por la izquierda y sirvió un balón a Jebbison, quien, solo y a escasos metros de la portería, remató fuera.

El seleccionador peruano, Mano Menezes, reaccionó con cinco cambios al comienzo de la segunda mitad e introdujo, entre otros, a Gianluca Lapadula, André Carrillo y Jhonny Vidales.

Perú mejoró y, en el minuto 57, dispuso de su ocasión más clara: Vidales encontró a Lapadula en el lado derecho del área y el delantero, solo ante Goodman, mandó el balón por encima del larguero.

El técnico canadiense, Jesse Marsch, respondió poco después con una batería de sustituciones que renovó prácticamente por completo el equipo canadiense y redujo el ritmo de un encuentro que ya estaba muy condicionado por el 2-0.

Aun así, Canadá volvió a amenazar en el 75, cuando un taconazo de Promise David dejó a Jacen Russell-Rowe en posición de disparo y Romero evitó el tercero.

La última gran oportunidad llegó tras una falta de Renzo Garcés sobre Tajon Buchanan al borde del área. Mathieu Choinière ejecutó el lanzamiento y estrelló el balón en el poste derecho cuando Romero estaba batido.

Perú, que había perdido 4-1 ante Estados Unidos y empatado 1-1 ante México en los dos primeros encuentros de su gira norteamericana, no encontró el gol y encajó su segunda derrota en tres partidos.

Ficha técnica:

2 - Canadá: Owen Goodman; Niko Sigur (Richie Laryea, min.63; Luca Petrasso, min.90), Luc de Fougerolles (Jamie Knight-Lebel, min.65), Ralph Priso-Mbongue (Jovan Ivanisevic, min.63), Richard Chukwu (Justin Smith, min.65); Stephen Eustáquio (Samuel Piette, min.66), Nathan-Dylan Saliba (Mathieu Choinière, min.63), Liam Millar (Promise David, min.63), Jacob Shaffelburg (Tajon Buchanan, min.63); Jonathan David (Tani Oluwaseyi, min.63) y Daniel Jebbison (Jacen Russell-Rowe, min.63).

0 - Perú: Diego Romero; Oliver Sonne (Marco Huamán, min.67), Miguel Araujo, Alfonso Barco (Renzo Garcés, min.46), Marcos López (César Inga, min.73); Wilder Cartagena (André Carrillo, min.46), Oslimg Mora (Jhonny Vidales, min.46), Yoshimar Yotún (Jesús Pretell, min.66), Bassco Soyer (Piero Magallanes, min.46); Jairo Vélez (Jairo Concha, min.73) y Álex Valera (Gianluca Lapadula, min.46).

Goles: 1-0, min.19: Shaffelburg. 2-0, min.35: Shaffelburg.

Árbitro: Josué Ugalde (Costa Rica). Amonestó a los peruanos Renzo Garcés (min.81) y Gianluca Lapadula (min.90+3), y al canadiense Richie Laryea (min.90).

Incidencias: partido amistoso internacional disputado en el Stade Saputo de Montreal. EFE

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