La escultura de Iago Aspas se colocará a principios de 2027 en Balaídos

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Vigo, 2 oct (EFE).- El alcalde de Vigo, Abel Caballero, declaró este viernes que la estatua que el Concello le dedicará a Iago Aspas se colocará “entre marzo y abril” de 2027 en el exterior del estadio de Balaídos “en la esquina, entre las gradas de Tribuna y Marcador”.

“Rendiremos ese gran homenaje a Iago Aspas, que es un jugador emblemático para el Celta y para la ciudad”, declaró el regidor en un audio remitido a los medios de comunicación.

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El jurado tendrá que elegir entre las 19 propuestas que ha recibido, y el ganador del proyecto dispondrá de tres meses para realizar la escultura, que debe ser “de bronce artístico, tener un tamaño de 1,76 centímetros y lucir la vestimenta del Celta”.

El máximo goleador en la historia del Celta delegó su puesto en el jurado en su hermano Jonathan, mientras que la presidenta del Celta, Marián Mouriño, hizo lo propio con Carlos Cao, director de Infraestructuras y Relaciones Institucionales del club.

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El proyecto cuenta con un presupuesto de 295.000 euros, y el ganador se llevará 9.000 euros de premio. EFE

dmg/apa