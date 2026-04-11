¿De dónde proceden los extranjeros que compran vivienda en España y qué destinos eligen?

Madrid, 11 abr (EFE).- A pesar de haber reducido su peso en la segunda mitad de 2025, los extranjeros protagonizan más del 18 % de las compraventas de vivienda que se hacen en España con un destacado protagonismo de británicos y marroquíes, que suponen el 7,8 % y el 7,7 % del total de operaciones, respectivamente.

En el caso de los no residentes sus operaciones se concentran fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, con 9.926 transacciones, el 40 % del total. También optan por Andalucía (25,3 %), Cataluña (8,7 %), Región de Murcia (7,8 %), Islas Canarias (7,4 %) o Islas Baleares (6,9 %), según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

Entre los extranjeros no residentes, los países con mayor peso en las compraventa fueron Países Bajos (12,6 %), Alemania (11,9 %), Reino Unido (11,5 %) y Bélgica (8,1 %).

¿Y qué zonas les gustan? Países Bajos consolidó una parte sustancial de sus operaciones en la Comunidad Valenciana (16,3 %), Murcia (15,9 %), Andalucía (13,7 %) y Aragón (4 %). Los alemanes reunieron una parte considerable de las compraventas en Baleares (52,6 %), Cantabria (24,4 %), Islas Canarias (20,6 %), Galicia (13,3 %) y Asturias (11,8 %).

Los de Reino Unido optaron más por Murcia (29,8 %), Navarra (20 %), Andalucía (16 %), Cantabria (9,8 %) y Comunidad Valenciana (8,8%); y los belgas por Murcia (14,1 %), Aragón (12 %), Extremadura (12,1 %) y Comunidad Valenciana (9,8 %).

Entre los extranjeros residentes, Cataluña lidera el mercado con 9.004 operaciones (21,5 % del total), seguida de Comunidad Valenciana (21 %), Andalucía (14,7 %) y Comunidad de Madrid (9,6 %).

Con una participación intermedia se situaron Castilla-La Mancha (5,6 %), Islas Canarias (4,4 %) y Región de Murcia (4,2 %).

Entre los residentes, Marruecos fue el país con mayor número de compraventas (12,1% del total), con especial peso en Murcia (35,1 %), Navarra (32,1 %), Aragón (21,9 %), La Rioja (25,8 %) o Extremadura (23,1 %).

Italia fue la segunda nacionalidad en volumen de operaciones (9,2% del total), con peso destacado en Islas Canarias (26,2%), Islas Baleares (14,6 %), Comunidad de Madrid (13,8 %) y Comunidad Valenciana (7,8 %). Rumanía, con el 9,3 % de las operaciones, fue más predominante en Castilla-La Mancha (25,9 %), Aragón (25,2 %), La Rioja (21,3 %), Extremadura (16,5 %) y Castilla y León (14,2 %).

Reino Unido ocupó el cuarto lugar (5,6 %) y alcanzó especial relevancia en Andalucía (11,6 %), Murcia (11,6 %), Baleares (8,9 %) y, Comunidad Valenciana (7,1%).

El mayor número de operaciones en el segundo semestre de 2025 correspondió a Reino Unido, con 5.178 operaciones (7,8 % del total), seguido de Marruecos con 5.154 (7,7 %), Italia (4.397, 6,6 %), Alemania (4.351, 6,5% ) y Rumanía (4.339, 6,5 %). El grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones (12,3 % del total).

Si se analiza el mayor aumento de las operaciones respecto al mismo semestre de 2024, destacaron las alzas de Portugal (15,9 %), Venezuela (14,4 %), Colombia (10,4 %), Italia (8,1 %), y Países Bajos (5,6 %).

Por el contrario, se produjeron descensos significativos en Rusia (28,6 %), China (22,9 %), Noruega (19,3 %), Bélgica (17,5 %) y Reino Unido (14,4 %) tras el fin de las Golden Visa y las penalizaciones fiscales a extracomunitarios.

los importes medios por metro cuadrado más elevados correspondieron a Suecia (3.654 euros), Alemania (3.559 euros), Estados Unidos (3.501 euros) y Noruega (3.085 euros).

También se registraron precios por encima de la media de compradores extranjeros (2.479 euros/m²) de nacionalidades como Suiza, Polonia, Irlanda, Bélgica, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Rusia.

Por su parte, los valores más bajos los protagonizaron los de Marruecos (768 euros), Rumanía (1.350 euros), Ecuador (1.410 euros) y Colombia (1.507 euros). EFE

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