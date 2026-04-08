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Sanidad convoca a los sindicatos médicos, que rechazan la mediación de los pacientes

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Madrid, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha convocado a los sindicatos médicos a una nueva reunión este miércoles para retomar las negociaciones que puedan poner fin al conflicto por el estatuto marco, que estará marcada por el rechazo del comité de huelga a la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

La convocatoria tiene lugar después de que el pasado 27 de marzo, en el Consejo Territorial de Salud, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaran proponer a los sindicatos médicos la mediación de la POP, ya que, según plantearon varios gobiernos autonómicos, son los pacientes los perjudicados por un conflicto que se acerca a su tercera semana de huelga al mes, convocada para el próximo 27 de abril.

Fuentes de Sanidad explicaron el pasado lunes que habían propuesto la participación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como posible mediadora, después de que los representantes sindicales hayan rechazado tanto el papel del Foro de la Profesión Médica como el de los sindicatos del ámbito de negociación (FSS-CCOO, SATSE-FSES, UGT, CSIF y CIG-Saúde).

Sin embargo, el comité de huelga anunció este martes a última hora que rechazaban la mediación de esta organización de pacientes por considerar que no es neutral -al ser parte afectada- ni especialista en cuestiones laborales, que son la clave de esta negociación.

Los seis convocantes que integran el comité de huelga -la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- han confirmado que asistirán al encuentro de este miércoles a las tres de la tarde, pero han pedido a Sanidad que no acuda la POP.

Además, consideran que la propuesta de mediación es una "imposición unilateral" del Ministerio y un "error", que tampoco resultaría útil ante la distancia entre las partes. Asimismo, proponen que se grabe el contenido de las reuniones para dar transparencia y confianza a la negociación.

Tras las vacaciones de Semana Santa, el objetivo es desbloquear la próxima semana de huelga, que surge del rechazo de los sindicatos médicos a la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

El comité de huelga mantiene sus reivindicaciones, que pasan por un estatuto marco propio, una mesa de negociación directa con los médicos, una clasificación profesional que refleje su responsabilidad en el sistema, una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, nuevas condiciones para la jubilación y otras cuestiones como la conciliación y los descansos.

Estos sindicatos rechazan el acuerdo al que llegó Sanidad en enero con FSS-CCOO, SATSE-FSES, UGT, CSIF y CIG-Saúde para reformar el actual estatuto marco, en vigor desde 2003 y que regula las condiciones sanitarias de todo el personal del Sistema Nacional de Salud. EFE

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