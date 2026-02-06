Vox llama a la protesta agraria ante el voto del PE sobre las salvaguardias de Mercosur

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Vox ha llamado este viernes a los agricultores y a los ganaderos a mantener sus protestas y tractoradas contra el acuerdo con Mercosur, ante la votación del Parlamento Europeo (PE) sobre las salvaguardias agrícolas del pacto, prevista para el próximo martes en Estrasburgo (Francia).

Fuentes de Vox han declarado a la prensa que las salvaguardias del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur para proteger la agricultura comunitaria son "una estafa" y "una coartada" para impulsar la aplicación provisional del acuerdo comercial.

Este viernes centenares de agricultores han realizado una tractorada de protesta en Barcelona, al tiempo que la plataforma agrícola 6F se ha manifestado frente al Congreso de los Diputados en Madrid.

En estos momentos, está en el aire la aplicación del acuerdo UE-Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) porque precisamente el PE decidió recurrirlo ante la justifica comunitaria; ese movimiento es un freno pero la UE puede poner en marcha el acuerdo provisionalmente si uno de los países suramericanos lo ratifica.

Desde Vox han señalado que el acuerdo no es bueno y han apoyado el "rechazo unánime" de las organizaciones agrarias, pero han apuntado que si el martes que viene la Eurocámara aprueba específicamente las salvaguardas, eso sería un argumento para que la Comisión Europea (CE) impulsara la aplicación del pacto.

Para ello, según las mismas fuentes, la CE tendría que presentar una propuesta al Consejo de Ministros de la UE (representantes de los Gobiernos), lo que podría hacerse y aprobarse entre marzo y abril.

Para Vox, muchos acuerdos comerciales, "incluso el de Marruecos", tienen cláusulas de salvaguardia que "no han funcionado".

Los eurodiputados de Vox figuran entre los que impulsaron que la Eurocámara recurriera ante la justicia comunitaria el acuerdo.

Al respecto, las fuentes han criticado a los socialistas por apoyar el acuerdo y especialmente al Partido Popular Europeo por respaldarlo como grupo y luego, en España, por las manifestaciones del PP en contra.

En cuanto al contenido de las salvaguardas, Vox lamenta que no sean automáticas y apunta que si -por ejemplo- hay daños de mercado para un sector, como podría ser el ganadero o porcino, primero se tendría que "abrir una investigación y consultar a todos los países" antes de ponerlas en marcha.

"En el camino se habrá destruido a una producción", según las fuentes.

Vox ha abogado por salvaguardas automáticas y ha recalcado que las que están planteadas actualmente solo sirven "para gestionar el descontento".

Por ello, ha animado al sector primario a seguir movilizándose ante esta nueva votación, pues si las cláusulas se aprueban por la Eurocámara "se consumará la estafa y el Partido Popular Europeo y el socialista pedirán la aplicación provisional del acuerdo".

Contra esa aplicación, en el caso de que se produjera, Vox ha dicho que un país podría presentar otro recurso en contra ante la justicia comunitaria y, en ese sentido, ha animado a esa impugnación a las naciones contrarias al acuerdo, como Francia, Polonia o Hungría. EFECOM