Efemérides del 15 diciembre

Madrid, 14 dic (EFE).- Hace 30 años que los quince miembros de la Unión Europea aprobaron en Madrid, en 1995, la creación de la moneda única europea, el euro, y hace 25 años, la central nuclear de Chernóbil se cerró oficialmente.

Día del Zamenhof, en conmemoración del nacimiento del creador del idioma esperanto, Ludwik Zamenhof.

1791.- Se adoptan las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que constituyen la conocida como 'Bill of Rights' (Declaración de Derechos).

1792.- Revolución francesa. El rey Luis XVI, prisionero de los revolucionarios, redacta su testamento en la torre de Temple, de donde saldría hacia el cadalso.

1918.- Asesinato del presidente portugués Sidonio Paes.

1930.- Fracasa por falta de apoyo una sublevación republicana en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) encabezada por el comandante Ramón Franco y el general Gonzalo Queipo de Llano, tres días después de la fallida sublevación de Jaca.

1939.- Se estrena en Atlanta (Estados Unidos) la película 'Lo que el viento se llevó'

1960.- El rey Balduino de Bélgica contrae matrimonio con la española Fabiola de Mora y Aragón.

1961.- Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén, tras un juicio en el que fue acusado de genocidio a la raza judía.

1976.- Aprobada en referéndum la Ley de Reforma Política, que abrió el camino a la democracia en España.

1979.- Llega a Bilbao Jesús María Leizaola, presidente del Gobierno vasco en el exilio.

1982.- Apertura para peatones de la verja de Gibraltar, después de 13 años de bloqueo.

1993.- Los 117 países miembros del GATT aprueban por unanimidad, tras siete años de negociaciones multilaterales, el acta final de la Ronda Uruguay, un histórico acuerdo comercial.

1995.- Los quince miembros de la Unión Europea aprueban en Madrid la creación del euro, la moneda única europea.

2000.- Ucrania cierra oficialmente la central nuclear de Chernóbil, causante de la mayor catástrofe atómica de la historia.

2001.- Después de casi doce años cerrada, la Torre de Pisa vuelve a abrir su acceso al público tras finalizar las obras para asegurarla que costaron alrededor de 30 millones de euros.

2011.- Jacques Chirac sentenciado a dos años de cárcel por un caso de corrupción en su etapa como alcalde de París, se convierte en el primer expresidente francés condenado por un tribunal ordinario.

2013.- España y Francia quedan conectadas en alta velocidad ferroviaria.

2015.- El Gobierno colombiano y las FARC firman un acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

2019.- Concluye en Madrid la Cumbre del Clima, la número 25 (COP25), sin acuerdo sobre los mercados de carbono.

2020.- La Comisión Europea presenta dos leyes de mercados y servicios digitales para limitar el abuso dominante en el mercado de las grandes plataformas tecnológicas.

2022.- El pleno del Congreso apueba la reforma del aborto, que elimina la exigencia de consentimiento paterno para mujeres entre 16 y 17 años.

2023.- El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, es condenado a 148 millones de dólares por difamar a dos trabajadoras electorales.

NACIMIENTOS

---------------------

1832.- Gustavo Eiffel, ingeniero francés.

1845.- Francisco Silvela, político y escritor español.

1852.- Antoine Henri Becquerel, físico francés (Premio Nobel 1903).

1898.- Fernando Remacha, compositor y profesor español.

1907.- Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño.

1936.- Pedro Osinaga, actor español.

1944.- Francisco Alves Mendes Filho, 'Chico Mendes', activista medioambiental brasileño asesinado en 1988.

1949.- Don Johnson, actor estadounidense.

1961.- Paula Molina, actriz española.

1972.- Manuel 'Sete' Gibernau, piloto de motociclismo.

1986.- Keylor Navas, jugador de fútbol costarricense.

1995.- Jahlil Okafor, baloncestista estadounidense.

DEFUNCIONES

----------------------

1944.- Glenn Miller, músico estadounidense.

1966.- Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense.

1995.- Manuel Gutiérrez Mellado, capitán general 'ad honorem' español y exvicepresidente del Gobierno español.

2003.- Margarita Aguirre, escritora y crítica chilena.

2005.- Julián Marías, filósofo, sociólogo y escritor español.

2006.- Clay Regazzoni, expiloto suizo de Fórmula 1.

2008.- León Febres Cordero, expresidente de Ecuador.

- Carlo Caracciolo, cofundador del diario italiano La República.

2010.- Blake Edwards, cineasta estadounidense.

2013.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.

2020.- Manuel Costas Sanromán, futbolista español.

2021.- Rogério Samora, actor portugués.

2022.- Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón, 'Calpurnio', ilustrador español, creador de la tira cómica Cuttlas.

