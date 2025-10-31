La Bolsa española cotiza sin rumbo fijo y casi plana, mientras Puig se dispara casi un 9 %

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La Bolsa española cotiza sin rumbo fijo y con leves variaciones tras la apertura de este viernes, con una mínima subida del 0,02 %, en una nueva jornada de resultados, en la que se conocerá la lectura preliminar de la inflación en la eurozona, y en la que Puig se dispara casi un 9 %.

A las 9.15 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube un mínimo 0,02 %, hasta los 16.041,1 puntos. Las ganancias del año se elevan al 38,35 %.

Dentro del indicador, Puig se dispara el 8,74 % tras anunciar en la víspera unas ventas netas hasta septiembre de 3.596 millones de euros en términos reportados, un 4,9 % más.

En el lado de las pérdidas, Acerinox destaca al caer el 1,62 %, y Enagás, el 1,6 %.

De los grandes valores, BBVA sube el 0,55 %; e Iberdrola, el 0,11 %, mientras que Santander se deja el 0,07 %; Repsol, el 0,09 %; Inditex, el 0,21 %; y Telefónica, el 0,81 %.

La Bolsa española cerró ayer a la baja tras seis subidas consecutivas. Perdió el 0,68 %, aunque conservó los 16.000 puntos en una jornada marcada por los resultados y por la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en el 2 %.

El mercado también acogía con tono negativo la decisión, conocida el miércoles por la noche, de la Reserva Federal, banco central estadounidense, de rebajar los tipos 0,25 puntos, aunque no aclaró si volverá a bajarlos en diciembre.

Se conocía el acuerdo sobre aranceles y tierras raras entre China y Estados Unidos, y pese a ello Wall Street cerró en rojo, marcado por los resultados de las grandes tecnológicas.

Así, destacó la caída del tecnológico Nasdaq del 1,57 %, mientras que Meta y Microsoft se desplomaron un 11,33 y un 2,92 %, respectivamente tras los resultados.

A esta hora, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan una apertura moderadamente alcista, a excepción del Nasdaq, que avanza más del 1 %, gracias a Amazon y Apple, que presentaron resultados.

En Asia, la tendencia es mixta, aunque el Nikkei de Tokio ha subido el 2,12 % y ha cerrado por encima de los 52.000 puntos por primera vez, aupado por las tecnológicas.

Pese a ello, las principales plazas del Viejo Continente han comenzado el día mixtas y con leves movimientos: Milán gana el 0,05 %; mientras que París cae el 0,01 %; Londres, el 0,18 %; y Fráncfort, el 0,20 %.

El euro cae a 1,156 dólares, mientras que el Brent, el crudo de referencia de Europa, cede el 0,18 %, hasta los 64,88 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo sube al 3,162 %. La onza troy de oro baja el 0,42 % y se cambia a 4.021,87 dólares. EFE

(foto)(vídeo)