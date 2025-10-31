Espana agencias

La Bolsa española cotiza sin rumbo fijo y casi plana, mientras Puig se dispara casi un 9 %

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La Bolsa española cotiza sin rumbo fijo y con leves variaciones tras la apertura de este viernes, con una mínima subida del 0,02 %, en una nueva jornada de resultados, en la que se conocerá la lectura preliminar de la inflación en la eurozona, y en la que Puig se dispara casi un 9 %.

A las 9.15 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube un mínimo 0,02 %, hasta los 16.041,1 puntos. Las ganancias del año se elevan al 38,35 %.

Dentro del indicador, Puig se dispara el 8,74 % tras anunciar en la víspera unas ventas netas hasta septiembre de 3.596 millones de euros en términos reportados, un 4,9 % más.

En el lado de las pérdidas, Acerinox destaca al caer el 1,62 %, y Enagás, el 1,6 %.

De los grandes valores, BBVA sube el 0,55 %; e Iberdrola, el 0,11 %, mientras que Santander se deja el 0,07 %; Repsol, el 0,09 %; Inditex, el 0,21 %; y Telefónica, el 0,81 %.

La Bolsa española cerró ayer a la baja tras seis subidas consecutivas. Perdió el 0,68 %, aunque conservó los 16.000 puntos en una jornada marcada por los resultados y por la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en el 2 %.

El mercado también acogía con tono negativo la decisión, conocida el miércoles por la noche, de la Reserva Federal, banco central estadounidense, de rebajar los tipos 0,25 puntos, aunque no aclaró si volverá a bajarlos en diciembre.

Se conocía el acuerdo sobre aranceles y tierras raras entre China y Estados Unidos, y pese a ello Wall Street cerró en rojo, marcado por los resultados de las grandes tecnológicas.

Así, destacó la caída del tecnológico Nasdaq del 1,57 %, mientras que Meta y Microsoft se desplomaron un 11,33 y un 2,92 %, respectivamente tras los resultados.

A esta hora, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan una apertura moderadamente alcista, a excepción del Nasdaq, que avanza más del 1 %, gracias a Amazon y Apple, que presentaron resultados.

En Asia, la tendencia es mixta, aunque el Nikkei de Tokio ha subido el 2,12 % y ha cerrado por encima de los 52.000 puntos por primera vez, aupado por las tecnológicas.

Pese a ello, las principales plazas del Viejo Continente han comenzado el día mixtas y con leves movimientos: Milán gana el 0,05 %; mientras que París cae el 0,01 %; Londres, el 0,18 %; y Fráncfort, el 0,20 %.

El euro cae a 1,156 dólares, mientras que el Brent, el crudo de referencia de Europa, cede el 0,18 %, hasta los 64,88 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo sube al 3,162 %. La onza troy de oro baja el 0,42 % y se cambia a 4.021,87 dólares. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Toni Acosta: El teatro está con el público polarizado, hay que buscar un punto intermedio

Infobae

Cómo es y cuánto cuesta un cementerio de mascotas: "Se visitan más que los de personas"

Infobae

La IA aterriza en la gestión del fútbol y fútbol sala

Infobae

¿Qué fue de Kelme?

Infobae

Identificado un aficionado del Oviedo por insultos racistas contra Marcus Rashford

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Navarra permite

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Jaime Palomera, antropólogo económico, sobre las subidas de impuestos a los más ricos: “La gente dice que se irán, pero la realidad es que eso no pasa”

Los 5 errores que no debes cometer si vas a ver una casa para comprarla, según un experto: “Aquí acaba de cometer el primero”

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”