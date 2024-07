Ecuador, en manos del 'niño' que debutó con un marcaje a Messi

Houston, (E.UU).- Ecuador sufrió la peor derrota de la historia de la Copa América contra Argentina, nunca ha vencido a la Albiceleste en este torneo y se enfrenta, con un clima enrarecido, a una selección que parece imbatible.

Y, sin embargo, Moisés Caicedo, 'el niño Moi', cree en el milagro.

Buena parte de las esperanzas de la selección ecuatoriana de clasificarse a unas semifinales que añora desde 1993 pasan por un joven de 22 años, con cara de niño, que pasó de la pobreza a ser el fichaje más caro de la Premier y debutó en la Tri con un marcaje sobre Leo Messi.

Fue el técnico argentino Gustavo Alfaro, entonces al frente de Ecuador y ahora con Costa Rica, el que no tuvo dudas en octubre de 2020, en el comienzo de las eliminatorias del Mundial de Catar.

"Este pibe tenía 18 años con poquitos partidos en Primera, lo fui a ver en entrenamientos. Cada vez que entraba quince minutos la rompía y dije: yo lo convoco. Cuando lo veo trabajando conmigo, hacía todo rápido y todo bien, me pongo a hablar con él y era súper maduro, con esa cara de bebé. Le dije que iba a jugar contra Argentina y que iba a marcar a Lionel Messi, pero que no se cagase; jugó un partidazo ese día”, señalaba Alfaro al explicar cómo entró en la 'elite' el 'Niño Moi'.

El propio Caicedo amplió la conversación con Alfaro. "¿Qué me dijo?: No vaya a pedirle un autógrafo a Messi, vaya a marcarlo”, recordaba en una entrevista con la FIFA.

“Y lo hice, creo que lo hice muy bien para ser mi primer partido en la selección", destacaba.

Caicedo, efectivamente, respondió. Se adueñó del mediocampo ecuatoriano, marcó, dio pases y siempre trató de ser el conector de la defensa con el ataque. Sujetó a Messi, que se mostró hasta condescendiente con él, pero no pudo evitar que el capitán anotase el gol de la victoria de penalti.

Cuatro años después, 'el niño Moi' es un referente en Ecuador. El protagonista de una historia de superación, menor de diez hermanos que, primero soñaba con ser futbolista, luego con ganar la 'Champions' con el Real Madrid y, desde el 14 de agosto de 2023, carga con la mochila de ser el fichaje más caro de la historia de la Premier, por los 146 millones de dólares que pagó el Chelsea por su traspaso.

Un jugador ambicioso que no oculta que su sueño, ahora, es ganar un título con su selección.

“El objetivo es claro, es llegar, si Dios permite, hasta la final y por qué no, ganarla. Quiero ganar títulos con mi selección, y empezar desde ahora”, aseguraba poco antes del torneo.

Y su meta no ha cambiado, pese a que el rival es Argentina, el más duro posible.

No es solo que Ecuador nunca haya ganado a Argentina en 16 partidos de Copa América (con solo 5 empates de la Tri), o que mantenga el récord de la mayor derrota de la competición (12-0 en 1942), sino que el técnico Félix Sánchez nunca ha ganado a la Albiceleste, ni con Catar ni con Ecuador, y, al contrario, Lionel Scaloni siempre que se enfrentó a la Tricolor salió vencedor.

El momento actual tampoco llama al optimismo. Argentina alcanza los cuartos de final pletórica, tras ganar sus tres partidos y no encajar goles. Solo el estado físico de Messi ensombrece su trayectoria.

Ecuador, sin embargo, sufrió hasta el final -incluso con un penalti a favor de México que anuló el VAR-, su técnico ha recibido fuertes críticas y una pequeña pelea entre Caicedo y Carlos Grueso, tras concluir el partido, destapó desavenencias en la plantilla.

Nada le importa a Moisés Caicedo, que avalado por su elección de Mejor Jugador en dos de los tres partidos de la primera fase y por su presencia en el once ideal de la segunda jornada, aún mantiene que Ecuador no debe renunciar a nada. "¿Se puede ganar a Argentina? ¿Por qué no? Antes de llegar a la Copa América dijimos que íbamos a dejarlo todo para llegar a una final y llevar esta Copa a Ecuador".

El 'niño Moi' quiere la gloria. Y la quiere ahora.

Óscar González