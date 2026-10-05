España

Embalses España: la reserva de agua bajó este 5 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -1,07 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
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De los 56.043 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 59,25 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular dado a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este lunes 5 de octubre.

La información oficial muestra que la retención de este recurso hídrico bajó en comparación con la última semana.

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Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: lunes 5 de octubre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 33.204 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 59,25 %.

Variación de hace una semana: -597 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,07 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 30.827 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 55,01 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 59,25 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 59,25 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 70,21%.

Aragón: 45,01%.

Asturias: 58,33%.

C. Valenciana: 38,75%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 34,63%.

Castilla-La Mancha: 57,76%.

Cataluña: 64,41%.

Comunidad de Castilla y León: 51,76%.

Extremadura: 65,02%.

Galicia: 56,89%.

Murcia: 22,30%.

Navarra: 27,97%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

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Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

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