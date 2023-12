A los fans de Karol G no les gustó mucho el cuento de este influencer ¿Qué pasó?

Tulio Sotomayor, reconocido médico influencer, encendió la polémica con una historia de la Bichota y su supuesto embarazo - crédito @tasmedina_/Instagram

Se aproxima la celebración de Nochebuena en la que millones de colombianos se reúnen para conmemorar el nacimiento del Niño Dios. Aunque el mundo parece detenerse por una noche para que las personas compartan por una noche en familia, las historias no paran y menos en las redes sociales donde Karol G fue la protagonista.

En esta oportunidad, en boca el creador de contenido Tulio Sotomayor Medina que en el pasado revolucionó las redes cuando relató la historia de una mujer que estaba a punto de dar a luz de un bebé producto de una infidelidad. De acuerdo con el relato del médico, que fue reconocido en los pasados premios Instafest, esa noche la Bichota llegó al servicio de urgencias como cualquier persona.

Karol G y Feid fueron los protagonistas de reconocido médico influencer que narró un sueño que tuvo con la "Bichota" - crédito @karolgfan.news/Instagram

El médico aseguró que la cantante estaba en el país, pero no subió ninguna información al respecto de que se encontraba en territorio colombiano, ya que no tenía ningún tipo de agenda, sino que simplemente estaba descansando. “Ella ingresó por el parqueadero y me pidieron que guardara discreción”, fueron las palabras que agregó el galeno.

“De repente veo que era Karol G la que estaba ingresando porque se había desmayado […] Resulta que cuando una mujer se desmaya es pruebita de embarazo”, agregó al relato Medina, que prendió nuevamente las alarmas por un presunto embarazo de la paisa.

El creador de contenido médico procedió a preguntarle a la intérprete de TQG si había presentado algún tipo de retraso en el ciclo menstrual, a lo que la cantante respondió afirmativamente. En seguida, el médico procedió a ordenarle una prueba de embarazo y cuando se percató, estaba ingresando a urgencias Feid.

“Lo que no sabía Karol G es que yo soy el rey del chisme, no sabía quién era yo entonces no se iba a cohibir”, agregó el especialista médico. El relato continuó y entre risas, el médico detalló que todo se trató de un sueño que tuvo, pero que sintió como si hubiera sido muy real, lo que despertó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Tulio Sotomayor, médico colombiano y reconocido influenciador, contó un sueño que tuvo con la Bichota y encendió la polémica en redes sociales - crédito @tasmedina1/Instagram

Uno de esos fue el de Jessica Giraldo Navarro, hermana de la paisa que indicó que todo era una mentira y que le parecía una falta de respeto de parte del galeno. Incluso, hubo algunos quienes le dijeron que no era el Día de los Inocentes para hacer ese tipo de bromas: “Hasta en los sueños este man es chismoso”; “yo le hice el estudio de la displasia de cadera porque el Ferxxo camina como chueco”; “😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 soy una tumba, pero abierta no cerrada 😂😂😂😂😂😂”, entre otros.

Así comenzó la amistad con Shakira

La paisa consiguió grabar una canción acompañada de Shakira, su más grande ídola musical y con quien soñó hacer durante muchos años una colaboración. Esto se produjo en el momento en el que la barranquillera afrontó la “tusa” de su separación con Gerard Piqué, un detonante para que la Bichota le presentara el sencillo TQG, tema que llamó la atención de inmediato de la hija de Barranquilla.

De acuerdo con el portal de noticias Univisión Famosos, la paisa estuvo siempre pendiente de Shakira durante la polémica por su separación y el lanzamiento de Music Sessions #53, que revivió a la colombiana como el ave fénix en la industria musical. Asimismo, el medio antes citado indicó que cuando a la intérprete de Loca le presentan la composición de Karol G, de inmediato sus ánimos volvieron: “Ella me dijo ‘Dios mío, gracias, esa letra dice exactamente cómo me siento ahora mismo’”.