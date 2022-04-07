Natiruts 将返回利马并将于今年 5 月 26 日亮相

Natiruts刚刚宣布了一项新的国际巡回演出，秘鲁无法在旅途中。因此，他们将于5月26日在秘鲁赛马会广场竞技场演出，与观众重新建立联系，并合唱他们的经典作品，例如 “我想成为快乐的坦贝姆”，“Andei Só”，“Sorri，Sou Rei”，“Me Namora”以及其他热门歌曲。

他回到我们的国家将是展示他最新专辑 “Good Vibration — Vol.1” 中的歌曲的特殊时刻。它于2021年发行，也就是乐队庆祝其职业生涯25周年的那一年。应该注意的是，这种材料是由托尼·玛莎拉蒂（曾与碧昂斯和阿丽亚娜·格兰德合作的）混合而成的，并由费利佩·蒂豪尔（Felipe Tichauer）掌握。它的特色是佩德罗·卡波、齐吉·马利、Debi Nova、Macaco、Yalitza Aparicio 和许多其他伟大的艺术家的参与。

在与波多黎各人佩德罗·卡波的主题为 “Todo bien” 时，乐队的负责人亚历山大·卡洛对 Halftime X 评论说，这首单曲 “对于所有认为一切都会变得更好的人来说，这首单曲更像是妈妈的拥抱。”

他补充说：“许多失去亲人，我认为这首歌具有正能量，” 他指出，他们对人们的反应感到非常满意，这种反应一直很好。“他们正在提高我们的星体和良好的共鸣。许多人告诉我们与这首歌有关的非常激动人心的经历，即使是在心理困难的人中，例如由于禁闭而导致的抑郁和焦虑危机，” Carlo说。

25年的成功

Natiruts 在 Youtube 上的观看次数超过十亿。“乐队以Nativus的名义在巴西利亚开始。它由当时还是一名学生的亚历山大·卡洛于1996年创立。他出现在联邦首都的大学巡回赛上，并在当地舞台上脱颖而出，直到有机会在里约热内卢录制第一张CD。从那时起，乐队的历史走上了成员自己从未想象过的道路。目前，他们发行了9张光盘和3张DVD。

亚历山大·卡洛说 ：“一直以来，忠于我们认为使我们保持在那里的东西。”“在创作歌曲时，勇于不跟随时尚来适应市场问题。这些歌曲必须具有俏皮的精神起源。市场接受只是其中的一个结果。”

NATIRUTS 门票

门票将于 4 月 6 日起在 Teleticket 上发售。他们将能够从S/.149购买门票，从4月6日至12日，任何付款方式都将获得15％的折扣，并且/或者库存将持续。

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