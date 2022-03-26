谁是阿瓜斯卡连特斯选美皇后杀害女性的受害者乔斯琳·金塔纳

Joceline Quintana Guardado 19 岁，在阿瓜斯卡连特斯州的英国大学学习。这位年轻女子在3月24日被抢劫不超过3,000比索后成为杀害女性的受害者，这是她为即将到来的圣玛丽亚·德·加拉多（Santa María de Gallardo）的庆祝活动筹集的资金，这是洛斯特龙科内斯以东和拉迪科萨附近的分界线。

应该指出的是，在2019年，Joceline被加冕为圣玛丽亚·德·加拉多（Santa Maria de Gallardo）的选美皇后，因此她的杀戮震惊了整个社区；此外，她的一位亲戚在当地媒体上发表讲话，称她为 “好女孩”。

Joceline Quintana 在她的社区中备受喜爱照片：Facebook/Ejidales Fiestas “圣玛丽亚德加拉多”

化妆师海迪·希门尼斯（HeidyJiménez）组织了一个系列来支付选美皇后的丧葬费，她的所有邻居都引起了深深的团结：“无论谁愿意支持，我们都会以卡门·金塔纳（Carmen Quintana）的名义感谢您在4493467999上提供的信息希门尼斯 Tia de Joceline SHARE”，这位造型师在她的 Facebook 帐户上写道。

英国阿瓜斯卡连特斯大学在其Facebook页面上发表声明，对针对学生的暴力行为表示遗憾，并加入了伸张正义的呼吁，还向这位年轻女子的亲戚和亲人表示慰问。另一方面，阿瓜斯卡连特斯女权主义集体召集了两次动员，抗议选美皇后的杀戮女性行为，并寻求当局解决此案。

这是他的教育机构分享的声明（照片：Facebook/UniversityBritanicAMX）

据各种当地媒体报道，参加其中一次动员活动的人封锁了25号高速公路，并警告说，如果当局不解决犯罪问题并且不保证对社区的保护，他们的分歧将升级。

据报道，这名年轻女子的尸体是在她家门口的一位邻居发现的；大约在上午 10 点 30 分，这个社区的居民看到她躺在地板上，有明显的暴力迹象，因此她立即警告了这次袭击。

这是选美皇后的示范（照片：Twitter/ @ElOjodeAgs）

出席者封锁了抗议之路（照片：Twitter/ @ElOjodeAgs）

根据阿瓜斯卡连特斯总检察长耶苏斯·菲格罗亚·奥尔特加（JesúsFigueroa Ortega）的说法，该机构已经确定了将在自己家中杀死这名年轻女子的人，该名女子在Noviembre街上标有305号。

耶苏斯·菲格罗亚在3月25日@@ 说：“我们已经认识了这个人，我们知道他是与受害者家人关系密切的人... 现在我们还没有他作为这样的被拘留者... 但是我们可以联系他，以便能够执行逮捕令。”

该女孩涉嫌杀害女性的行为仍然没有逮捕令（照片：Facebook/Joceline Quintana）

显然，应该是乔斯琳的一位朋友与她争论这笔钱，然后刺死了她，尽管他们没有浪漫地参与但很友善，但由于被指控的侵略者与受害者之间的亲密关系，这名年轻女子的案子被归类为杀害女性。

检察官办公室在新闻发布会上解释说：“使用了锋利的武器，还有受害者与肇事者的关系，没有恋爱关系，但有友好的关系。”Joceline 的杀害女性事件发生在她准备上大学、父母在工作、弟弟还在读高中时。

选美皇后的女性杀戮震惊了圣玛丽亚·德·加利亚多的社区（照片：Facebook/Festivales-Ejidales-Santa-María-deGallardo）

阿瓜斯卡连特斯总检察长办公室负责人还表示，该程序将立即开始：“我认为，在同一周我们将举行初步听证会，指控他犯有杀害妇女的罪行。”

该州的检察官办公室已经查明了可能的侵略者而没有逮捕他，这一事实激起了圣玛丽亚德加利亚多居民的愤慨，因为他们担心被指控的杀害妇女行为会逃跑。

这将是 3 月 27 日动员的集合点（照片：Facebook/La-Collectiva-Feminist-Aguascalientes）

根据Facebook页面La Colectiv a Feminist a阿瓜斯卡连特斯的说法，这就是为什么第二次游行将于3月27日下周日下午 12:30 举行，集合点将是圣玛丽亚德加利亚多社区的公共交通站La Dichos a。

另一方面，检察官办公室负责人承认，该州杀害女性的情况很微妙，因为在2022年仅三个月内，已经报告了五起事件，其中四起正在法律程序中，“这是呼吁所有当局和家庭动态让我们分析一下，对我们如何共同生活，有多少暴力是解决呈现给我们的冲突的大门做出批判性的判断，我们作为检察官办公室的工作将是调查所有出现的事实，” 他解释说。

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