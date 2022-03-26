丹尼尔·贝克（Daniel Baker）“与联邦政府架起桥梁” 以 “建立更强大的银行”

墨西哥银行协会（ABM）与安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuel LópezObrador）政府之间的友好态度于周五结束了第85届银行业大会，此前几天与墨西哥银行（Banxico）发生了争议以及战争危机俄罗斯和乌克兰之间的冲突。

ABM领导人丹尼尔·贝克尔在向新闻界发表的闭幕词中强调，银行 “与联邦政府架起桥梁” 以 “建立更强大的银行业”。

汇集了50多家银行的金融部门高层的代表说：“通过良好的沟通，良好的信息，与一位反应迅速的总裁，我相信我们将能够建立一个更强大的系统。”

在第85届银行大会开幕式上，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔道歉透露墨西哥银行（Banxico）将把利率提高50个基点。他说他认为这一宣布已经公布了。（照片：efe/David Guzman/Archive）

两年后，《银行业大会》亲自回到阿卡普尔科，期望克服疫情危机。疫情危机导致2020年国内生产总值（GDP）历史性收缩8.2％，2021年墨西哥反弹4.8％。

尽管丹尼尔·贝克（Daniel Baker）发表了讲话，但会议的标志是洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）引发的争议，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）周四推进了墨西哥银行（Banxico）将利率提高50个基点的决定，至6.5％，这是中央银行的专有权力，从而打破了所有先例。

不寻常的是，总统在大会上向理事会道歉，贝克尔现在承认了这一举动。

贝克尔告诉媒体：“这只是向我们证实，有能力的人有纠正的能力，在我看来，纠正似乎非常强大，对总统的评价很高。”

一名妇女的档案照片，展示了墨西哥银行在墨西哥城（墨西哥）举行的活动中赠送的200比索新钞票。efe/Jose Mendez

财务领导层的代表取消了正式闭幕式，只是在开始时才举行新闻发布会，他还表示，他对洛佩斯·奥夫拉多尔的信息感到满意，尽管周四他要求他进行更 “建设性” 的对话和 “确定性” 的条件。

“积极。总统，我想你看见了，了解银行业，知道银行业是一个重要的行业，相关，我们可以支持经济增长，而且正如你所看到的那样，这是非常积极的，” 他本周五受到媒体质疑说。

他还承认，总统 “承诺不对银行进行任何改革”，这是他 “遵守了” 的承诺。

他回答了明确的问题：“是的（这是我们所希望的信号），我认为，只要银行业仍然是一家具有社会层面的包容性银行，我们就有能力动员，我认为从这个意义上讲，这是非常令人满意的。”

俄罗斯和乌克兰之间的战争冲突是第85届银行大会讨论的另一个话题。（照片：EFE/EPA/STRINGER）

除了这场争议之外，大会还是在俄罗斯入侵乌克兰造成的危机的阴影下举行的。

在会议的最后一天，前联合国秘书长潘基文和联合国财政和气候问题特使马克·卡尼警告说，乌克兰战争的影响将影响墨西哥。

潘基文问：“我们需要尽一切努力迫使俄罗斯立即停止入侵，其次，我认为我们也必须为所有这些难民和生活受到影响的乌克兰人民提供人道主义支持。”

马克·卡尼（Mark Carney）则指出，“能源价格高，有时是稀缺，缺乏煤炭的风险以及长期气候竞争力的综合因素将带来转变。”

根据美国国家统计与地理研究所（Inegi）上周四发布的报告，反@@ 弹道导弹总裁承认，这场战争降低了对墨西哥增长的预期，墨西哥也面临着 7.29％的通货膨胀率，这意味着其二十年来的最高水平。

照片：efe/Sashenka Gutierrez /档案馆

贝克尔说：“事实是，存在着高通胀的环境和战争问题尚未引起人们的注意，我们必须关注事态发展并等待，但我们确实看到增长可能在2.5％至3.5％之间。”

尽管前景如此，他还是强调了银行体系的健全和乐观情绪，因为在墨西哥 “条件已经准备好投资”。

他总结说：“美国和亚洲国家之间存在的紧张关系为在墨西哥制造业创造了机会，我认为，尽管墨西哥处于非常困难的境地，但墨西哥也处于非常特权的地位，我们希望我们能够抓住这些可能性的价值。”

来自 EFE 的信息

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