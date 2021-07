Horas en el aeropuerto sin agua ni comida: llegar a los Juegos de Tokio no es precisamente un placer

"La llegada al aeropuerto fue muy complicada, extremadamente exhaustiva, tienes que rellenar una solicitud que luego tendrás que rellenar cada día para decir si te encuentras bien. Todo el trámite en el aeropuerto duró cuatro horas, porque te hacen un control, de un control, de un control...", dijo el regatista argentino a Around the Rings.

"Al aterrizar en Tokio para los Juegos Olímpicos está claro que falta una cosa: emoción. No hay grandes mascotas en los aeropuertos que bailen al bajar del avión, ni bandas de música que toquen, ni una multitud de medios de comunicación que descienda sobre los atletas cuando atraviesan las puertas. En su lugar hay montones de papeleo, una prueba de saliva COVID-19 a la llegada y aplicaciones que debes descargar en tu teléfono para que las autoridades puedan rastrear todos tus movimientos. Bienvenidos a los Juegos Olímpicos en la era de la pandemia".

La corresponsal de Nine News Australia compartió su experiencia tras llegar a Tokio.

Así, todos aquellos que viajan a Tokio se ven envueltos en una maraña de formularios, aplicaciones, tablas de excel y mails que deben rellenar y enviar. Uno de los formularios estrella es el "activity plan", en el que se detallan todos los sitios que se visitarán durante los primeros días en el país. El envío y la confirmación de recepción y autorización de los formularios se está realizando no sin dificultades en muchos casos.

Ante el fracaso de la campaña de vacunación -Japón solo tiene vacunados en forma completa al 15 por ciento de sus 116 millones de habitantes-, el gobierno decidió que haría todo lo posible para que el ingreso de visitantes debido a los Juegos no contribuyan a aumentar los casos de covid-19.

No fue precisamente una sonrisa lo que predominó en la llegada de la selección argentina de handball a Tokio. Sebastián Simonet, una de las figuras del equipo, reveló que transcurrieron nueve horas entre el aterrizaje y la salida del aeropuerto: en el medio, multitud de controles y chequeos.

Los organizadores reaccionaron a la carta de Batra: "El asunto se ha planteado hoy al comité organizador. Trabajarán en ello con el gobierno para asegurarse de que no vuelva a ocurrir".

"Tuvieron que esperar cuatro horas, antes de que comenzara el proceso de inmigración y esperaron tres horas para subir al transporte. No se les proporcionó ni comida ni agua".

"El 9 de julio, en la reunión del Jefe de Misión, se me plantearon cuestiones importantes. En la reunión se puso de manifiesto el mismo problema por parte de diferentes países, entre ellos la República Checa, que llegaron al aeropuerto de Narita", dijo Batra en una declaración publicada por Press Trust of India.

(ATR) Con los Juegos Olímpicos de Tokio cada vez más cerca, los dos principales aeropuertos de la capital japonesa cobran protagonismo. Llegan atletas, funcionarios, entrenadores y periodistas. Y la experiencia, dicen los que ya están en Japón, no es precisamente agradable.