Cerca de mi apartamento, en el corazón del barrio noble de San Isidro, me detuve en un paradero, a la sombra de un sol tibio, esperé a que viniera una "combi" y, tan pronto como llegó, tuve dificultades para subir a ella, pues no estoy precisamente flaco. Apenas entré encorvado y me senté en la última fila, advertí por las miradas curiosas que la gente me había reconocido, y algunos parecieron sorprendidos de verme allí y me saludaron con cariño. No aguardé sino dos minutos para sentirme en confianza y anunciar: