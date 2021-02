Rusia actualizó sus estadísticas de mortalidad y agregó casi 100.000 nuevos decesos por COVID-19: pasó a tener la tercera cifra más alta a nivel global

El Palacio de Hielo de Krylatskoye fue convertido temporalmente en un hospital para acoger pacientes con COVID-19. Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Rusia se convirtió este lunes en el país con la tercera mayor cantidad de muertes por COVID-19 a nivel global, luego de que la agencia de estadísticas del país informara una cantidad de decesos atribuibles a la enfermedad mucho mayor al reportado previamente.

En concreto, Rosstat anunció este lunes que durante el 2020 tuvieron lugar 162.429 muertes como consecuencia de la enfermedad. La cifra es significativamente mayor a la reportada anteriormente, y la entidad estatal indicó que ello se debe a la inclusión de los casos donde la enfermedad no fue la causa principal de muerte y aquellos en los que se sospechó, pero no confirmó, que estaba presente en el paciente.

El mes de diciembre fue especialmente mortal con 44.435 decesos vinculados a la pandemia. De estos, en 31.550 casos, se considera el COVID-19 la causa principal y, en los restantes, como un factor más o menos importante.

La actualización de las cifras se enmarca dentro de un informe más amplio sobre mortalidad en el país. Este reveló un incremento de casi 18 por ciento con respecto a 2019, detalló la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova.

La viceprimer ministra rusa, Tatiana Golikova: Foto: Sputnik/Alexander Astafyev/via REUTERS

2,12 millones de personas murieron en Rusia en 2020, en comparación con los 1,8 millones del año anterior. Ello jugó un rol significativo en la reducción de la población en el país, que pasó a ser tener 510.000 personas menos. Es la caída más grande a este respecto desde mediados de la década del 2000.

La cifra de muertes por COVID-19 es significativamente mayor a los 77.068 reportados al lunes, que además incluyen aquellos que han tenido lugar durante el 2021. Para el 1 de enero de 2021, Rusia reportó 57.555 muertes. Ello implica que, aún con la metodología anterior, durante el 2021 habrían tenido lugar otras 19.513. Por ende la cifra en el país asciende a al menos 181.942, ubicándola en el tercer lugar de la lúgubre lista global, sólo por detrás de Brasil (231.534 a la tarde del lunes GMT) y Estados Unidos (463.584). Previo a la actualización el país se encontraba octavo.

Rosstat empezó a divulgar cifras actualizadas mensuales de decesos vinculados al coronavirus luego que el conteo relativamente bajo de la comisión oficial, que queda reflejado en los números divulgados por la Organización Mundial de la Salud, causara alarma en Occidente debido a que las cifras de casos confirmados en Rusia pasaron a ser una de las más altas del mundo.

Rusia hasta ahora ha registrado más de 3,9 millones de casos confirmados de coronavirus, lo que la ubica quinta en este ránking solo por detrás del Reino Unido, Brasil, India y los Estados Unidos.

Una trabajadora de la salud llena una jeringa con la vacuna rusa contra el COVID-19, la Sputnik-V. Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

El gobierno ruso ha puesto buena parte de sus esperanzas de contener la pandemia en la vacuna desarrollada en el país, la Sputnik-V. El inoculante, el primero en ser aprobado a nivel global aunque principalmente debido a que todavía no había concluído la mayoría de sus ensayos, recibió un importante espaldarazo la semana pasada luego de que la publicación científica The Lancet confirmara que mostró una efectividad del 91,6 por ciento en un análisis intermedio de un ensayo fase III.

El país comenzó a aplicar la vacuna a principios de diciembre, pero aún no ha logrado alcanzar un ritmo que le permita vislumbrar el final de la campaña de inmunización. Según el sitio especializado Our World in Data, en poco más de dos meses el país ha aplicado 0,69 dosis por persona. La cifra es bastante baja y sobre todo en comparación a los países que comenzaron sus programas a finales del año pasado.

