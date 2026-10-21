Lula da Silva promulgó una ley que perdona deudas a microemprendedores

“Lo que estamos anunciando hoy son cosas financieramente simples y políticamente muy beneficiosas para el pueblo brasileño”, declaró el mandatario durante el acto (Europa Press)

Guardar

Luiz Inácio Lula da Silva promulgó, a cuatro días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, una ley de apoyo a microempresarios que perdonó 16.000 millones de reales, equivalentes a unos USD 3.184 millones, en deudas tributarias.

“Lo que estamos anunciando hoy son cosas financieramente simples y políticamente muy beneficiosas para el pueblo brasileño”, declaró el mandatario durante el acto.

PUBLICIDAD

La norma también elevó el límite de facturación anual para que un negocio sea considerado microempresa y pueda conservar beneficios tributarios y laborales. El tope pasó de 81.000 a 110.000 reales, unos USD 21.885. Durante el debate parlamentario, los defensores de la iniciativa señalaron que el límite anterior no recibía una actualización desde 2016 y que esa diferencia podía expulsar de la formalidad a emprendedores cuyos ingresos crecieron por efecto de la inflación.

Además, la legislación amplió de uno a dos la cantidad de empleados que podrá contratar un microemprendedor individual. El texto incluyó la posibilidad de reemplazar de forma temporal a trabajadores que se encuentren con licencia legal, como en los casos de licencia por maternidad.

PUBLICIDAD

La Cámara de Diputados aprobó las propuestas con 461 votos a favor y cuatro en contra. El relator del proyecto, el diputado Rubens Pereira Júnior, sostuvo que las modificaciones buscaron sostener a los pequeños negocios dentro de la formalidad y permitir que quienes acumularon deudas retomaran sus actividades económicas.

La legislación autorizó a los microemprendedores individuales la contratación de hasta dos empleados y el reemplazo temporal de trabajadores con licencia (REUTERS/Adriano Machado)

“La iniciativa busca facilitar la permanencia de los pequeños emprendedores en la formalidad y crea condiciones para que aquellos con débitos acumulados puedan retomar sus actividades económicas”, afirmó Pereira Júnior.

El texto estableció una condición para acceder a la remisión de las deudas tributarias: los beneficiarios deberán mantener al día las contribuciones que venzan durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la futura ley complementaria. La disposición apuntó a vincular el perdón de las obligaciones ya inscritas en la deuda activa de la Unión con la regularización de los pagos posteriores.

PUBLICIDAD

Según los datos presentados durante la discusión legislativa, más de tres millones de microemprendedores individuales mantenían deudas registradas ante la Unión. Parte de esos créditos tenía pocas posibilidades de recuperación, de acuerdo con los argumentos expuestos en el Congreso. El oficialismo también vinculó la medida con los problemas financieros que numerosos pequeños negocios atravesaron durante la pandemia de covid-19.

Durante la ceremonia en Planalto, Lula anunció además que remitirá al Congreso un proyecto para garantizar el transporte público gratuito en autobuses los fines de semana. La iniciativa previó un costo de 12.000 millones de reales, cerca de USD 2.387,5 millones.

PUBLICIDAD

La propuesta de transporte prevé que los legisladores destinen el 25 % de sus partidas presupuestarias distritales a la gratuidad del servicio (REUTERS/Diego Herculano)

El financiamiento saldrá de partidas presupuestarias que los legisladores pueden destinar a obras e inversiones en sus distritos electorales. El proyecto estableció que cada parlamentario deberá asignar el 25 % de esos recursos a la gratuidad del transporte, si el Congreso aprueba la propuesta.

“El transporte gratuito es una obsesión de los movimientos sociales”, dijo Lula. El presidente relacionó la medida con la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y con el establecimiento de dos días de descanso. “Es justo que ofrezcamos autobuses gratuitos para que esos trabajadores puedan visitar a sus familiares en sus días libres”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las medidas se sumaron a otros anuncios realizados por Lula en el tramo final de la campaña, entre ellos un aumento de las ayudas para los sectores de menores ingresos, subsidios a los combustibles, la reducción de la jornada laboral y propuestas de renegociación para personas endeudadas. Lula llega a la segunda vuelta tras obtener el 45 % de los votos en la primera ronda, frente al 47 % del senador opositor Flávio Bolsonaro.

(Con información de EFE)