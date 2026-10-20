América Latina

Lula da Silva rechazó involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen en Brasil

A seis días del balotaje contra Flávio Bolsonaro, el mandatario propuso reforzar las fuerzas policiales y tomó distancia del Escudo de las Américas promovido por Estados Unidos

Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección (REUTERS/Diego Vara)
Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección (REUTERS/Diego Vara)
Guardar

Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección, rechazó este lunes el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, una estrategia que impulsa el mandatario estadounidense Donald Trump a través del Escudo de las Américas, programa al que ya adhirieron varios países latinoamericanos.

En diálogo con la cadena SBT, el líder progresista planteó como alternativa duplicar el personal de las fuerzas de seguridad federales y profundizar la coordinación con estados y municipios para enfrentar al crimen organizado.

PUBLICIDAD

No es correcto involucrar a las Fuerzas Armadas para ocuparse de delincuentes. Las Fuerzas Armadas tienen que encargarse de la defensa de nuestro patrimonio y de nuestro territorio. De la seguridad de la sociedad debe ocuparse una policía especializada”, defendió el candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La inseguridad se convirtió en uno de los ejes de la polarizada campaña presidencial brasileña, que se resolverá el próximo domingo en un balotaje entre Lula y el senador opositor Flávio Bolsonaro.

Los últimos sondeos muestran un empate técnico entre ambos aspirantes.

Lula en un acto de campaña en Porto Alegre (REUTERS/Diego Vara)
Lula en un acto de campaña en Porto Alegre (REUTERS/Diego Vara)

Flávio, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro e inspirado en el modelo del gobernante salvadoreño Nayib Bukele, acusó a su rival de ser permisivo con las bandas narcotraficantes, cuya expansión se agudizó en el norte y noreste del país.

PUBLICIDAD

El senador de 45 años prometió que, en caso de ganar, declarará “la guerra al narcoterrorismo” y sumará a Brasil al Escudo de las Américas, la iniciativa regional de Trump que tiene como objetivo declarado combatir el narcotráfico.

Lula considera que los gobiernos latinoamericanos adheridos a ese mecanismo —entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Honduras, todos hoy gobernados por la derecha— “están subordinados a la bandera estadounidense”.

Hasta la fecha, Brasil no recibió invitación al grupo, según fuentes oficiales.

En ese marco, el mandatario defendió que las distintas policías brasileñas trabajen “hermanadas” y prometió crear un Ministerio de Seguridad, condicionado a que el Parlamento apruebe una enmienda constitucional que reorganice las competencias en materia de seguridad entre el gobierno federal, los estados y los municipios.

“Independientemente del resultado de las elecciones, crearé el Ministerio”, aseguró el jefe de Estado, quien también se comprometió a convertir 138 prisiones en cárceles de máxima seguridad.

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaBrasilElecciones Brasil 2026Flávio Bolsonaro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más condenas y persistentes fallas contra la trata de personas en Guatemala, según informe de Estados Unidos

Washington mantuvo al país en el nivel de vigilancia activa tras detectar más sospechosos procesados y víctimas identificadas, pero con brechas críticas en asistencia y corrupción oficial

Más condenas y persistentes fallas contra la trata de personas en Guatemala, según informe de Estados Unidos

Personas obligadas a pagar cuotas alimenticias tienen hasta el 1 de diciembre para entregar el aguinaldo en El Salvador

La reforma aprobada el 24 de septiembre de 2026 fijó ese período para el aporte adicional, regulado desde un decreto de 1997, según explicó el procurador especializado de familia

Personas obligadas a pagar cuotas alimenticias tienen hasta el 1 de diciembre para entregar el aguinaldo en El Salvador

"¿Se puede ser feliz en Cuba?": hambre, apagones y pensiones insuficientes en las respuestas que retrataron una crisis cotidiana

Un sondeo destapó el malestar de los cubanos que vincularon la felicidad con la escasez de alimentos, medicamentos y electricidad. Las respuestas apuntaron al sistema como responsables de sus condiciones de vida

"¿Se puede ser feliz en Cuba?": hambre, apagones y pensiones insuficientes en las respuestas que retrataron una crisis cotidiana

Asesinato y secuestro narco en Paraguay: el hombre raptado tenía doble identidad y un testigo presenció el crimen con un menor

La Fiscalía confirmó que Marcelo Juan Ortiz Narvaja contaba con documentación paraguaya y brasileña, y pidió cooperación a Brasilia mientras investiga la ejecución de su pareja en la vereda. IMÁGENES SENSIBLES

Asesinato y secuestro narco en Paraguay: el hombre raptado tenía doble identidad y un testigo presenció el crimen con un menor

Uruguay pide la extradición de un detenido por el caso de la adolescente hallada en Buenos Aires

El cruce sin registros de la frontera de Camila Rodríguez es uno de los principales misterios de la investigación. El uruguayo arrestado en Argentina había ofrecido a su hermana ejercer la prostitución

Uruguay pide la extradición de un detenido por el caso de la adolescente hallada en Buenos Aires
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reniec amplía la atención con cita previa para trámites del DNI: revisa dónde están las oficinas

Reniec amplía la atención con cita previa para trámites del DNI: revisa dónde están las oficinas

Detienen a un profesor de matemáticas de un colegio de Madrid por grabar y agredir sexualmente a al menos a 9 menores

El Senamhi revela qué regiones tendrán más lluvias y cuáles enfrentarán sequía por el ‘Mega Niño’

El pantano vuelve a la pantalla grande: Shrek tendrá reestreno en México

Cómo armar un jardín polinizador en casa de forma fácil y económica

DEPORTES

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

Un futbolista de Racing desafió a los hinchas mostrándoles la panza tras el clásico y debió salir a pedir disculpas: “No aguanté una falta de respeto”

Totti habló a corazón abierto y se refirió a la problemática relación que tiene con sus hijos tras su tortuoso divorcio

El ex entrenador del Manchester United reveló los detalles del escandaloso conflicto que tuvo con Cristiano Ronaldo: “Le falló al equipo y me falló a mi”

“No quería vivir una vida sin ser verdaderamente feliz”: nuevo comunicado de Svitolina tras el divorcio que conmocionó al mundo del tenis

ENTRETENIMIENTO

La película "Street Fighter" supera los USD 50 millones en su estreno mundial y lidera la taquilla

La película "Street Fighter" supera los USD 50 millones en su estreno mundial y lidera la taquilla

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

“Descubro constantemente cosas nuevas sobre ella en cada guion”: Chandra Wilson se refirió a su personaje en Grey’s Anatomy

Michael Douglas asegura que le pidió a Marvel que matase a su personaje en ‘Ant-Man’ pero que el estudio no le dejó: “Quería algo serio con muchos efectos especiales”

La película sobre el escándalo de Elizabeth Holmes ya planea su carrera al Oscar en la que podría plantar cara a ‘La bola negra’ y hacer historia