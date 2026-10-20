Lula da Silva rechazó involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen en Brasil

Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección (REUTERS/Diego Vara)

Guardar

Lula da Silva, presidente de Brasil y candidato a la reelección, rechazó este lunes el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, una estrategia que impulsa el mandatario estadounidense Donald Trump a través del Escudo de las Américas, programa al que ya adhirieron varios países latinoamericanos.

En diálogo con la cadena SBT, el líder progresista planteó como alternativa duplicar el personal de las fuerzas de seguridad federales y profundizar la coordinación con estados y municipios para enfrentar al crimen organizado.

PUBLICIDAD

“No es correcto involucrar a las Fuerzas Armadas para ocuparse de delincuentes. Las Fuerzas Armadas tienen que encargarse de la defensa de nuestro patrimonio y de nuestro territorio. De la seguridad de la sociedad debe ocuparse una policía especializada”, defendió el candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La inseguridad se convirtió en uno de los ejes de la polarizada campaña presidencial brasileña, que se resolverá el próximo domingo en un balotaje entre Lula y el senador opositor Flávio Bolsonaro.

Los últimos sondeos muestran un empate técnico entre ambos aspirantes.

Lula en un acto de campaña en Porto Alegre (REUTERS/Diego Vara)

Flávio, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro e inspirado en el modelo del gobernante salvadoreño Nayib Bukele, acusó a su rival de ser permisivo con las bandas narcotraficantes, cuya expansión se agudizó en el norte y noreste del país.

PUBLICIDAD

El senador de 45 años prometió que, en caso de ganar, declarará “la guerra al narcoterrorismo” y sumará a Brasil al Escudo de las Américas, la iniciativa regional de Trump que tiene como objetivo declarado combatir el narcotráfico.

Lula considera que los gobiernos latinoamericanos adheridos a ese mecanismo —entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Honduras, todos hoy gobernados por la derecha— “están subordinados a la bandera estadounidense”.

Hasta la fecha, Brasil no recibió invitación al grupo, según fuentes oficiales.

En ese marco, el mandatario defendió que las distintas policías brasileñas trabajen “hermanadas” y prometió crear un Ministerio de Seguridad, condicionado a que el Parlamento apruebe una enmienda constitucional que reorganice las competencias en materia de seguridad entre el gobierno federal, los estados y los municipios.

PUBLICIDAD

“Independientemente del resultado de las elecciones, crearé el Ministerio”, aseguró el jefe de Estado, quien también se comprometió a convertir 138 prisiones en cárceles de máxima seguridad.