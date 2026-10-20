Inundaciones en Paraguay

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Las intensas lluvias de la última semana, asociadas al fenómeno climático de El Niño, provocaron el desbordamiento del río Paraná y dejaron a unas 3.000 familias afectadas en nueve de los 17 departamentos de Paraguay. Así lo informó este lunes la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

En los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa, en el sur del país, numerosas viviendas quedaron sumergidas tras la crecida del Paraná, que funciona como frontera natural con Argentina. La SEN confirmó que distribuyó víveres, carpas plásticas y materiales de construcción entre los pobladores afectados.

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Rescatistas toman a una moscota en medio de las inundaciones en Paraguay (EFE)

La asistencia también alcanzó a habitantes de los departamentos de Central —el más poblado del país—, Guairá (sur), Caaguazú (este), Concepción, San Pedro y Canindeyú, estos tres últimos ubicados en el norte del país sudamericano.

Las inundaciones por las lluvias en Paraguay afectan a 3.000 familias (EFE)

Uno de los distritos más golpeados en Misiones es Ayolas, sede de la represa de Yacyretá, administrada de forma conjunta por Paraguay y Argentina. Allí, unas 1.040 familias ya recibieron atención. En esa misma localidad, 247 mascotas fueron rescatadas de las zonas inundadas durante la última semana, según informaron a la agencia de noticias EFE fuentes de la ONG SOS Animal Ayolas.

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Una vivienda destruida (EFE)

Otra de las regiones severamente afectadas es Alto Paraná (este), en la frontera con Brasil, donde aproximadamente 1.300 familias debieron ser reubicadas. Distintos barrios de Ciudad del Este, capital departamental, segunda ciudad en importancia del país y considerada un polo económico y comercial, permanecen bajo el agua.

En esa localidad, vecina de la brasileña Foz de Iguazú, integrantes de la organización española Bombers Pel Món, llegados desde Valencia, colaboraron con los bomberos locales en la asistencia a las comunidades damnificadas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología pronosticó una “elevada probabilidad” de lluvias entre el miércoles y el domingo de esta semana (EFE)

Este lunes, la represa Itaipú, ubicada en Alto Paraná sobre la frontera entre Paraguay y Brasil, reportó un “leve descenso” del caudal del río Paraná, que se situó en 117,57 metros sobre el nivel del mar, tras haber alcanzado los 121,19 metros el jueves anterior.

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Por su parte, la Dirección de Meteorología e Hidrología pronosticó una “elevada probabilidad” de lluvias entre el miércoles y el domingo de esta semana, con especial incidencia en la región Oriental del país, según un boletín difundido este mismo lunes.