América Latina

Chile: 28 detenidos y 6 carabineros heridos tras marcha conmemorativa del estallido social

Alrededor de 2800 personas se manifestaron este domingo en el centro de Santiago. Encapuchados se enfrentaron a los uniformados hasta la madrugada en diversos puntos de la capital

La marcha partió de manera pacífica pero rápidamente derivó en violencia.
La marcha partió de manera pacífica pero rápidamente derivó en violencia.
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La conmemoración del estallido social del 18 de octubre de 2019 volvió a tensionar las calles de Santiago. Lo que comenzó durante la mañana del domingo como una marcha pacífica terminó con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, 6 funcionarios heridos, vehículos del transporte público incendiados 29 personas detenidas.

La movilización se inició en Plaza Baquedano y avanzó por la Alameda, en dirección al poniente. Según informó el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes Quezada, unas 2.800 personas participaron en la convocatoria.

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Los servicios policiales preventivos comenzaron a las 10:00 horas. Cerca de las 13:00, los manifestantes iniciaron el desplazamiento por la Alameda. La marcha transcurrió inicialmente de manera pacífica, pero el escenario cambió cuando un grupo de encapuchados pasó a la vanguardia de la columna y comenzó a atacar a los uniformados “con objetos contundentes y, posteriormente, con objetos incendiarios tipo bombas molotov”, explicó Cifuentes.

Entre los procedimientos destacados figura la captura de una persona acusada de portar y lanzar un artefacto incendiario contra funcionarios policiales.

A ello se sumaron la detención de un individuo por un robo con violencia a un local comercial y la de otro sujeto acusado de vandalizar cámaras de seguridad públicas instaladas en el eje Alameda.

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Los manifestantes armaron barricadas y lanzaron bombas molotov.
Los manifestantes armaron barricadas y lanzaron bombas molotov.

Violencia nocturna

Los hechos de violencia se extendieron durante la noche a otras comunas de la capital, con barricadas, ataques al transporte público y enfrentamientos que se prolongaron hasta la madrugada.

En Pedro Aguirre Cerda, un bus del sistema RED terminó completamente incendiado cerca de las 21:00 horas. La máquina circulaba con pasajeros cuando un grupo de encapuchados los habría obligado a descender antes de prenderle fuego al vehículo.

La violencia también alcanzó a Peñalolén. Allí, otro bus del transporte público fue atacado con piedras, fierros y palos, mientras su conductor regresaba al terminal durante la noche.

“Me llegaron los piedrazos, fierros, palos. Se tiraron encima del bus; tuve que hacerle el quite y tirarme contra el tránsito. Y después de haber pasado ese grupo, había otro grupo más. Ellos ya tiraron fierros, palos, piedras, de todo al bus”, contó el chofer de la máquina, según consignó BioBíoChile.

Autoridades policiales informaron esta jornada que los enfrentamientos dejaron 6 carabineros heridos.
Autoridades policiales informaron esta jornada que los enfrentamientos dejaron 6 carabineros heridos.

Otro de los focos de violencia se registró en Maipú, donde cerca de 60 personas intentaron saquear un supermercado, asunto que obligó a evacuar a los clientes que todavía realizaban sus compras en el lugar.

Según el relato de un testigo, los participantes “empezaron a romper las rejas y en el momento que estaban abriendo la cortina para entrar al supermercado, llega un carabinero”, señaló un testigo.

La intervención policial impidió que los involucrados ingresaran al interior del establecimiento. Sin embargo, el procedimiento derivó en nuevos enfrentamientos, con lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes contra los funcionarios. Carabineros utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los participantes y finalmente el operativo terminó con un adulto detenido.

Los episodios de violencia continuaron durante la madrugada de este lunes. Cerca de la 1:00, todavía se registraban barricadas, presencia de encapuchados y enfrentamientos con personal de Control de Orden Público de Carabineros en otras zonas de la capital.

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