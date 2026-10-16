Una mayoría conservadora en el Congreso podría cambiar la composición de la Corte Suprema de Brasil

Los aliados del expresidente Jair Bolsonaro preparan un juicio político en el Congreso de Brasil contra el juez Alexandre de Moraes. (REUTERS/Adriano Machado)

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El próximo Congreso de Brasil se prepara para una confrontación con el Supremo Tribunal Federal que incluye un plan inédito: el juicio político contra el magistrado Alexandre de Moraes, responsable del arresto y la condena del expresidente Jair Bolsonaro por delitos de golpismo. Así lo señalaron más de una decena de expertos y funcionarios del Senado y de la corte consultados por Reuters.

El esfuerzo es impulsado por aliados de Bolsonaro, que dominaron las elecciones legislativas de este mes y buscan ampliar el alcance de una agenda de derecha. Un proceso de este tipo representaría una escalada del Poder Legislativo frente a un Poder Judicial fortalecido, en una pulseada que se extiende desde hace años.

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Si el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, derrota al presidente de izquierda en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre, tal como sugieren ahora las encuestas, un Poder Judicial debilitado eliminaría uno de los principales controles sobre su gobierno.

El Supremo Tribunal Federal fue el principal obstáculo para la agenda de Bolsonaro padre durante su presidencia, entre 2019 y 2023, al frenar iniciativas para debilitar protecciones ambientales, flexibilizar las restricciones sanitarias durante la pandemia y facilitar la compra de armas.

El tribunal sigue conteniendo parte de la legislación de derecha más dura y define de hecho políticas en materias que van desde los derechos indígenas hasta la regulación de internet. La elección de este mes podría resultar decisiva, ya que el próximo presidente podrá nombrar al menos a cuatro de los once jueces del tribunal, incluyendo una vacante ya existente y los reemplazos de tres magistrados que alcanzarán la edad de retiro obligatorio de 75 años antes de que termine el mandato presidencial.

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El Partido Liberal de Bolsonaro y sus aliados alcanzaron cincuenta bancas en la cámara alta. (REUTERS/Pilar Olivares)

Después de que el expresidente Bolsonaro nombrara a dos jueces en la corte, una victoria de su hijo podría significar que la familia Bolsonaro controle la mayoría del tribunal hacia 2031, cuando terminaría su eventual mandato. Destituir a Moraes, de 57 años, aceleraría la llegada de esa mayoría.

Una eventual destitución de Moraes a manos del Senado redefiniría el equilibrio de poder en Brasil durante una generación, según advirtieron especialistas consultados por Reuters. El proceso requiere el respaldo de dos tercios de la cámara alta y se da en paralelo a la posibilidad de que los Bolsonaro controlen la mayoría de la Corte Suprema hacia el final de la próxima década.

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“Si Flavio gana, el próximo gobierno y el Senado pueden remodelar la mayoría del tribunal de once miembros, lo que significa definir, literalmente, el equilibrio de poder en la democracia brasileña durante una generación”, afirmó Bruna Santos, directora del Programa Brasil del Diálogo Interamericano.

Las críticas de Trump y Musk a Alexandre de Moraes

El ganador de la elección presidencial en Brasil nombrará a cuatro de los once jueces del Supremo Tribunal Federal. (REUTERS/Adriano Machado)

El expresidente Bolsonaro permanece detenido desde noviembre por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula. Moraes, a cargo de esa causa, se convirtió en una de las figuras más polarizantes de Brasil y despertó el malestar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó el caso como una “cacería de brujas” y sancionó brevemente al juez en 2025.

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El magistrado también generó críticas cuando ordenó la suspensión de X en Brasil en 2024, después de que la plataforma desconociera órdenes judiciales. Su propietario, Elon Musk, lo acusó de censura y autoritarismo.

Los seguidores de Bolsonaro se movilizaron para pedir la remoción del juez luego de que un informe de la policía federal revelara comunicaciones entre Moraes y un banquero preso acusado del mayor fraude bancario de la historia del país. El propio Bolsonaro, investigado también por vínculos con el mismo banquero, reclamó la salida de Moraes.

“Defender al Poder Judicial significa enfrentar este problema: abrir un proceso de impeachment y darle derecho a defensa, concluirlo y dar vuelta esta página”, dijo a Reuters el senador electo Domingos Sávio, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro.

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Lula, por su parte, respaldó públicamente que se levante el secreto de la investigación y reclamó transparencia, divulgación e imparcialidad en el análisis de todas las acusaciones de corrupción.

Ni Moraes ni la Corte Suprema respondieron a las consultas de Reuters. El magistrado y el resto del tribunal defendieron sus decisiones como necesarias para sostener la ley brasileña y proteger las instituciones democráticas. Moraes calificó las pesquisas en su contra como una represalia política y electoral por la condena del expresidente Bolsonaro, y pidió una investigación propia sobre otro juez que divulgó los informes.

El respaldo legislativo para destituir a un juez

El Partido Liberal sumó 28 bancas en el Senado y lidera una alianza legislativa de derecha. (REUTERS/Adriano Machado)

El compañero de fórmula del senador Bolsonaro, el legislador Alfredo Gaspar, dijo a Reuters que “existe la necesidad de revisar lo que ocurre hoy en la relación entre la Corte Suprema y los otros poderes del Estado, y eso implica examinar si los jueces cometieron infracciones que ameriten un juicio político”.

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La Constitución de Brasil permite al Senado juzgar a los jueces de la Corte Suprema por infracciones que violen la carta magna o pongan en riesgo la seguridad pública. Para condenar y remover a un magistrado se necesitan los votos de dos tercios de los 81 miembros del Senado, es decir, 54 senadores.

Los aliados del senador Bolsonaro podrían estar cerca de ese número cuando el nuevo Senado asuma funciones en febrero. Su partido obtuvo un récord de 28 bancas, y el senador ya aseguró el apoyo de otros cinco partidos que suman 22 bancas adicionales.

Esa coalición conservadora llegaría así a 50 senadores. Los cuatro votos restantes podrían surgir de los 15 senadores de partidos no alineados.

Antecedentes de pedidos de juicio político contra Moraes

Desde 2023 se presentaron 48 pedidos fallidos de juicio político contra Moraes dentro del Senado, que nunca llegaron a juicio porque es el presidente de la cámara quien debe decidir si avanza una denuncia contra un juez.

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Esa dinámica podría cambiar, ya que el jefe de campaña del senador Bolsonaro, Rogério Marinho, es el candidato con más chances de convertirse en el próximo presidente del Senado.

Marinho dijo a periodistas que en los últimos días transmitió a varios jueces de la Corte Suprema que la cámara alta no buscará “oportunidades para la venganza”, aunque agregó que el Senado actual “está fallando en actuar” para exigir responsabilidad a los magistrados.

“Si se cometieron infracciones que ameriten un juicio político, deben ser investigadas. Nadie está por encima de la ley”, afirmó Marinho.