América Latina

Noboa oficializa un nuevo toque de queda en cinco provincias de Ecuador desde el 1 de noviembre de 2026

El Gobierno ecuatoriano restringirá la circulación durante cinco horas cada madrugada en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas

Alrededor de 75.000 policías y militares participan de los operativos.
Alrededor de 75.000 policías y militares participan de los operativos.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó un nuevo toque de queda que comenzará a las 00:00 del domingo 1 de noviembre y se aplicará durante diez días en cinco provincias de la región Costa. La decisión, adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 519, firmado el 15 de octubre en Manta, establece restricciones a la libertad de tránsito entre la medianoche y las 05:00 como parte de las operaciones de seguridad contra el crimen organizado.

La disposición comprende las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, territorios donde operan organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Según la información publicada por ⁠Primicias, el Gobierno confirmó que Santa Elena, también ubicada en la Costa, no estará incluida en la restricción. Tampoco se aplicará el toque de queda en Pichincha ni en Santo Domingo de los Tsáchilas, aunque ambas provincias permanecen bajo estado de excepción.

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La medida entrará en vigor durante el feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, una de las fechas de mayor desplazamiento turístico y comercial del calendario ecuatoriano. Las restricciones afectarán la circulación nocturna en ciudades como Guayaquil, Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo y Esmeraldas, donde las autoridades desplegarán controles militares y policiales.

El presidente Daniel Noboa. (Carlos Silva/Ecuadorian presiden / DPA)
El presidente Daniel Noboa. (Carlos Silva/Ecuadorian presiden / DPA)

El nuevo decreto modifica el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 498, emitido en septiembre, y mantiene como fundamento jurídico la grave conmoción interna. Según la información recogida por ⁠El Comercio, el documento incorpora informes de inteligencia militar, policial y de seguridad que advierten sobre la persistencia de hechos violentos y la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales.

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Entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre de 2026, la Policía Nacional contabilizó 483 víctimas de homicidios intencionales en Ecuador. De ese total, 281 asesinatos, equivalentes al 58,18 %, ocurrieron entre las 18:00 y las 05:59. En las cinco provincias donde se aplicará la nueva restricción se registraron 33 homicidios entre la medianoche y las 05:00 durante ese período.

El informe policial señala que Guayas concentró 15 de esos asesinatos, seguida de El Oro, con nueve; Manabí, con seis; Los Ríos, con dos; y Esmeraldas, con uno. Además, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reportó 12.468 emergencias relacionadas con seguridad ciudadana durante la franja de madrugada en esas jurisdicciones.

El presidente Noboa había anticipado la decisión el miércoles 14 de octubre, durante una entrevista radial en Ambato. Según ⁠Ecuavisa, el mandatario anunció una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre. Posteriormente, el ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la restricción busca facilitar las intervenciones de las fuerzas de seguridad y reducir el riesgo de afectaciones a la población civil.

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El Gobierno también presentó los resultados del toque de queda aplicado entre el 17 y el 30 de septiembre en cuatro provincias. Durante ese período, las Fuerzas Armadas ejecutaron 1.673 operaciones y reportaron 216 capturas, además del decomiso de armas, municiones, explosivos y sustancias ilícitas. Las autoridades consideran que estos resultados respaldan la continuidad de las restricciones nocturnas.

El decreto contempla excepciones para personal sanitario, servicios de emergencia, sectores estratégicos, funcionarios de justicia, periodistas y organismos internacionales acreditados. También dispone que los controles se ejecuten de manera racional y proporcional, considerando las circunstancias particulares de quienes necesiten movilizarse.

La nueva disposición constituye el cuarto toque de queda aplicado en Ecuador durante 2026. Su implementación coloca bajo restricciones nocturnas a cinco provincias costeras, mientras el Gobierno mantiene sus operaciones contra las estructuras criminales responsables de una parte significativa de la violencia armada que afecta al país.

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