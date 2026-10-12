América Latina

Volvieron las lluvias a la zona central chilena: habrá tormentas eléctricas

Luego del aluvión que causó estragos en la comuna santiaguina de Las Condes se esperan hasta 25 mm de agua en Santiago

Las lluvias provocaron un "flash flood" que dejó en Las Condes seis personas heridas, 2 mil viviendas dañadas y calles repletas de lodo y vehículos destruidos.
Las lluvias provocaron un "flash flood" que dejó en Las Condes seis personas heridas, 2 mil viviendas dañadas y calles repletas de lodo y vehículos destruidos.
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Tras una semana de intensas lluvias que provocaron el jueves pasado un aluvión de lodo que causó estragos en la comuna santiaguina de Las Condes -y una breve tregua el fin de semana-, esta jornada volvieron las lluvias a la capital chilena y buena parte del zona central.

El agua, a decir verdad, comenzó a caer la noche de este domingo, pero de acuerdo al portal Meteored este lunes se desatará una “baja extratropical, junto con aire frío en altura, que favorecerá chubascos de intensidad variable y posibles tormentas eléctricas entre Valparaíso y Biobío”.

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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo en la precordillera de Santiago, razón por la cual pidieron extremar las precauciones en quebradas y sectores afectados por el reciente aluvión.

El meteorólogo del organismo, Elio Brufort, señaló a Emol que el evento se hará sentir con más fuerza esta noche y podría alcanzar los 25 mm de agua caída “pero que pueden caer en muy corto periodo de tiempo, y eso podría causar alguna afectación”.

Según el experto, las lluvias se extenderán desde la Región de Coquimbo hasta la del Biobío al menos hasta el miércoles, cuando se esperan chubascos más débiles y dispersos por la tarde, sin descartar tormentas aisladas. En Santiago, la temperatura máxima subiría entre uno y dos grados, acercándose nuevamente a los 20 °C.

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Una mujer espera el autobús durante un chaparrón en Santiago de Chile. (Foto AP/Esteban Félix)
Una mujer espera el autobús durante un chaparrón en Santiago de Chile. (Foto AP/Esteban Félix)

He aquí el reporte de la DMC por regiones:

Región de Coquimbo: Litoral: 5 a 10 mm. Cordillera de la Costa: 5 a 15 mm. Precordillera y valles precordilleranos: 10 a 20 mm.

Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos: 10 a 20 mm.

Región Metropolitana: Valle y precordillera: 10 a 24 mm.

Región de O’Higgins: Valle: 10 a 24 mm. Precordillera: 10 a 29 mm.

Región del Maule: Valle: 10 a 15 mm. Precordillera: 10 a 20 mm.

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