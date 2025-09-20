América Latina

La Corte de Ecuador suspendió el referéndum convocado por Daniel Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

La decisión del máximo tribunal es temporal, mientras evalúa cinco demandas de inconstitucionalidad. El presidente busca redactar una nueva Carta Magna con leyes más severas contra el crimen organizado en el país

Guardar
Daniel Noboa busca modificar la
Daniel Noboa busca modificar la Constitución de Ecuador para incluir leyes más duras contra el crimen organizado en Ecuador (Carlos Luján - Europa Press)

La Corte Constitucional de Ecuador suspendió este sábado el decreto con el que el presidente Daniel Noboa pretende convocar a una constituyente para reformar la Carta Magna con leyes más duras para hacer frente al narcotráfico.

Aunque la decisión es temporal, mientras evalúa cinco demandas de inconstitucionalidad, ahonda aún más la crisis entre el mandatario y el alto tribunal que ha puesto freno a varios proyectos del Ejecutivo por considerar que violan derechos fundamentales entre otros argumentos.

“La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos”, indicó en un comunicado el tribunal que ha enfrentado masivas protestas lideradas por el mandatario contra sus magistrados.

Noboa propuso el miércoles crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular que redacte una nueva Carta Magna con leyes más severas para enfrentar las numerosas bandas narco que encienden la violencia en el país.

Ecuador era una isla de paz entre los mayores productores de cocaína, Colombia y Perú, pero los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

En junio, el Parlamento de mayoría oficialista aprobó una reforma constitucional sobre el restablecimiento de bases militares extranjeras, que deberá ser avalada en referéndum.

Los legisladores ecuatorianos en la
Los legisladores ecuatorianos en la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Los electores deberán decidir si están o no de acuerdo en eliminar de la actual Carta Magna la prohibición de establecer estas bases como la que hasta 2009 tuvo Estados Unidos para actividades antidrogas en Manta (suroeste).

El viernes el presidente intentó esquivar a la Corte haciendo un llamado directo a la consulta popular sin previa revisión de los jueces sobre la conformación de una Asamblea Constituyente.

Noboa propone que esté integrada por 80 miembros elegidos en las urnas durante una consulta en noviembre.

El mandatario, en una misiva emitida por la Presidencia, expresó que la pregunta para crear la Asamblea Constituyente resulta “esencial” en el referéndum y enfatizó que busca convocar a un órgano que “devuelva el poder al pueblo y saque al país del secuestro institucional”. Argumentó que las instituciones ecuatorianas han “olvidado a quienes debían servir” y señaló que Ecuador “merece liberarse” de los factores que “lo frenan”. Remarcó además que la voluntad del electorado de cambiar las estructuras políticas no se concretará mientras persistan las reglas actuales.

En su carta, el jefe de Estado advirtió que “el activismo político” busca bloquear las preguntas planteadas por el Ejecutivo. Atribuyó esta actitud al miedo de las élites ante el respaldo social que podrían recibir las reformas propuestas. Noboa aseguró que el proceso deberá ser definido en las urnas y subrayó que “esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador; la base del país que construyamos juntos”. Añadió que su proyecto tiene como fundamento la convicción de que “la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad”.

En los últimos seis años
En los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600% en Ecuador (Foto AP/César Muñoz)

El presidente ha cuestionado abiertamente el rol del Tribunal Constitucional frente a sus iniciativas. Durante una entrevista citada por el medio ‘Primicias’, Noboa se preguntó: “¿Por qué quieren impedir que se pregunte a la gente? Están poniendo trabas y trabas, cuando lo que se busca es que el pueblo decida”. En este contexto, ya ha remitido al Tribunal Constitucional una solicitud para que emita un dictamen sobre el procedimiento para modificar la Constitución en cuatro apartados: contratación laboral por horas, supresión del Consejo de Participación Ciudadana, reducción del número de asambleístas y establecimiento de controles políticos sobre los jueces del propio tribunal.

Noboa insiste en que el país atraviesa un periodo de estancamiento que solo puede superarse con una nueva institucionalidad, por lo que insiste en una participación directa de la ciudadanía en la transformación constitucional.

(Con información de AFP y Europa Press)

Temas Relacionados

EcuadorDaniel NoboaCorte Constitucionalconstituyentenarcotráficoviolencia en EcuadorÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”

El fiscal de Justicia de San Pablo, Roberto Livianu, explicó a Infobae los riesgos de este proyecto que fue votado por los bolsonaristas, los parlamentarios del Centro, y por 12 diputados del Partido de los Trabajadores de Lula. “Esta propuesta viola gravemente la Constitución”, advirtió

Polémica en Brasil por el

Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

El legislador oficialista Rolando Cuéllar presentó una denuncia por el caso que investiga el presunto sobreprecio e irregularidades en la importación de combustible a través de una empresa subsidiaria

Botrading: el caso que podría

“Hoy todo mi núcleo familiar sufre”, la incansable lucha de la madre del médico detenido por la dictadura de Ortega en Nicaragua

El régimen mantiene bajo custodia a Yerri Estrada, mientras sus familiares sufren amenazas, desplazamientos y vigilancia. Rosa Ruiz aseguró que se lo entregarán, “vivo o muerto”, aunque la dictadura “sabrá cuál más le conviene”

“Hoy todo mi núcleo familiar

Represión en Cuba: activistas denunciaron 27 arrestos en Gibara por protestas pacíficas contra los apagones recurrentes

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que cuatro de los arrestados permanecen detenidos y que el resto está bajo vigilancia. Las manifestaciones se produjeron el sábado en reclamo de electricidad, alimentos y mejores condiciones en medio de la crisis que atraviesa la isla

Represión en Cuba: activistas denunciaron

Daniel Noboa convocó a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente

Con esto desafía a la Corte Constitucional, pues Noboa sostiene que la Carta Magna le otorga facultades directas para convocar al pueblo

Daniel Noboa convocó a una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sedapal anuncia corte de agua

Sedapal anuncia corte de agua para este lunes 22 de septiembre por más de 10 horas: conoce qué distritos serán los afectados

Mataron a un joven de 20 años durante una pelea a la salida de un boliche en Tucumán: hay un detenido

Ya está disponible Lima Infection, la campaña en Left 4 Dead 2 ambientada en la capital peruana

Entre la desconfianza de las provincias y su propia debilidad, el Gobierno encara la hostil negociación del Presupuesto

No más departamentos de 40 m²: especialistas reaccionan a la medida del Ministerio de Vivienda

INFOBAE AMÉRICA
Extinguido el incendio declarado el

Extinguido el incendio declarado el pasado miércoles en el paraje Fuente del Céfano en La Iruela

(Previa) La natación paralímpica española examina su potencial en el Mundial de Singapur

Descubren el primer depósito de ámbar del Mesozoico con insectos preservados en Sudamérica

Steam dejará de ofrecer soporte para ordenadores con la versión de 32 bits de Windows 10 a partir de enero de 2026

Silvio Rodríguez arrancó su gira latinoamericana con un emotivo recital en La Habana

ENTRETENIMIENTO

El conmovedor mensaje de la

El conmovedor mensaje de la madre de Bella Hadid tras la hospitalización de la modelo: “Eres una guerrera”

Murió Julio Frade, célebre músico, humorista y conductor uruguayo

Concierto de Bad Bunny en vivo: horarios y dónde ver la transmisión del show “No Me Quiero Ir de Aquí”

El Brutalista, ganadora de tres premios Oscar, encabeza la lista de estrenos en streaming del 22 al 28 de septiembre

La advertencia de Sophia Loren a las jóvenes por las cirugías: “Puedes acabar teniendo peor aspecto del que pensabas que tenías”